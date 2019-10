Rimedi per Smettere di Russare

Il russamento è un fenomeno che si manifesta durante il sonno.

Per “russare” si intende l'emissione di un rumore fastidioso simile a un grugnito, causato dalla compromissione della ventilazione polmonare.

Di per sé, il russamento non sarebbe una manifestazione patologica grave; d'altro canto si può associare a:

Compromissione dei cicli sonno-veglia.

Aumento del rischio di disturbi del sonno (in particolare la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno - OSAS) e relative complicanze.

Peggioramento dello stile di vita: sia di chi russa, sia dei coinquilini.

Il meccanismo responsabile del russare consiste nella complicazione del passaggio d'aria in fase di respirazione.

NB. Il russamento è tipico nei soggetti affetti da apnee notturne e disturbi del sonno.

Cosa NON Fare In caso di obesità, soprattutto quando il deposito si concentra anche intorno al collo, è importante evitare:

Dieta ipercalorica.



Sedentarietà.



Alcolici.

Mangiare molto prima del sonno.

Bere alcoolici prima del sonno.

Fumare, soprattutto prima del sonno.

Usare farmaci con effetto sedativo.

Ignorare o sottovalutare le apnee notturne.

Dormire in posizione supina.

Fumare molto.

Non affrontare un percorso diagnostico specifico.

Se necessarie, non ricorrere alla chirurgia o altre terapie mediche.

Cure e Rimedi Naturali Alcuni rimedi naturali per combattere il russare sono: Cerotto nasale: concepito per incrementare il flusso d'aria dalle narici.

Tisana o estratto di valeriana: migliora la qualità del sonno.

Oli essenziali: sciolgono il muco e riducono l'infiammazione delle mucose nelle vie aeree superiori. Cerotti per non russare Acquista su Amazon Questi cerotti nasali sono utili nel facilitare la respirazione nasale, così da ridurre il russamento, migliorare la qualità del sonno, e favorire la respirazione nei casi di raffreddori, e allergie (per es. rinite allergica).

L’utilizzo è molto semplice: basta infatti pulire e asciugare la pelle, rimuovere la pellicola protettiva e applicare il cerotto premendo leggermente sulle alette. Per rimuovere il cerotto nasale (si consiglia di farlo quando ci si lava la faccia o durante la doccia), sollevare prima le alette e poi sollevarle entrambe. Si raccomanda di utilizzare i cerotti nasali una volta sola e al massimo per 12 ore.

I cerotti hanno una buona tenuta e non irritano la pelle. Per approfondire: Cerotti per smettere di russare: come scegliere i migliori Dilatatore nasale antirussamento Acquista su Amazon Realizzato in materiale morbido e con un design che consente al dispositivo di adattarsi perfettamente alla forma delle narici, questo dilatatore nasale previene il russamento e consente di migliorare la qualità del sonno, consentendo per esempio di non svegliarsi la mattina con mal di testa, mal di gola e la fastidiosa sensazione di bocca secca.

Ampliando le cavità nasali e aumentando così il flusso d’aria nelle narici, è possibile ridurre l'abitudine di respirare con la bocca durante il sonno e prevenire inoltre le infezioni delle vie respiratorie superiori.

Cure Farmacologiche In alcuni casi vengono impiegati dei farmaci che prevengono la letargia diurna e favoriscono il sonno notturno; tuttavia sono più utilizzati nel trattamento dei disturbi del sonno propriamente detti: Modafinil (ad esempio Provigil).

Teofillina (ad esempio Aminomal Elisir, Diffumal, Respicur).

Caffeina citrato (ad esempio Nymusa).

Amfetamina e Destroamfetamina (ad esempio DextroStat, Adderall, Dexedrine).

Prevenzione Prevenire o curare il sovrappeso.

Mangiare poco nelle ore serali ed evitare pratiche controproducenti (alcolici, sigarette ecc).

Svolgere gli approfondimenti clinici necessari (otorinolaringoiatria ecc).

Eseguire le terapie finalizzate a eliminare la causa scatenante (farmaci, chirurgia ecc).

Trattamenti Medici Intervento chirurgico per correggere i difetti anatomici riguardanti le vie aeree superiori. Sono di pertinenza otorinolaringoiatrica o maxillofacciale. Prevalentemente:

Settoplastica.



Riduzione dei turbinati.



Tonsillectomia.



Adenoidectomia.

