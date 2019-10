Le rughe sono uno dei segni più evidenti (e più odiati) dell'invecchiamento cutaneo: si tratta di piccoli solchi o pieghe, più o meno profondi, che originano su pelli disidratate, aride e poco elastiche di donne ed uomini non più giovanissimi.

Le rughe sono inestetismi della pelle a tutti gli effetti, la cui origine - oltre a dipendere dall'inesorabile avanzamento dell'età - è strettamente legata a fattori genetici e comportamentali. Tra questi ultimi, una nota di "merito" spetta a fumo, stress, esposizione continua a radiazioni luminose (luce solare e/o artificiale), accentuata mimica facciale ed alimentazione squilibrata: tutti questi fattori accelerano il processo d'invecchiamento cutaneo, mettendo in risalto le rughe.

Si riduce la quantità di collagene ed elastina → ↓ forza, resistenza ed elasticità della pelle Si riduce la sintesi di acido ialuronico ed altri glucosamminoglicani → ↓ idratazione cutanea Si riduce la sintesi di grasso sottocutaneo e sebo → ↑ inaridimento cutaneo

Le rughe si formano perché...

Ricordiamo che le rughe, così come tutti i segni dell'invecchiamento della pelle, costituiscono un fenomeno fisiologico del tutto inevitabile. Nonostante quanto detto, la messa in pratica di alcuni rimedi naturali, comportamentali ed alimentari può rallentare il "deterioramento" estetico caratteristico dell'età matura.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle rughe; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare

Seguire una dieta equilibrata, priva di eccessi, ricca di antiossidanti e vitamine

Mantenere la pelle - soprattutto quella del viso - nutrita ed idratata fin dalla giovane età, scegliendo cosmetici e detergenti adatti al proprio tipo di pelle. Questo rimedio può prevenire la formazione precoce delle rughe

Dedicare parte del proprio tempo ad un'attività sportiva, da praticare regolarmente quasi tutti i giorni. Lo sport, infatti, potenzia i sistemi antiossidanti endogeni

Preferire cosmetici antirughe di qualità, in grado di conferire alla pelle l'elasticità e l'idratazione perduta; i prodotti antirughe devono stimolare, nel contempo, il rinnovamento cellulare apportando alla cute sostanze come acido ialuronico, collagene, antiossidanti e corpi grassi

Allontanare lo stress

Per ottenere un miglior effetto antirughe, si consiglia di applicare creme specifiche sulla pelle prima che il naturale processo di decadimento cutaneo abbia inizio

Indossare sempre un paio di occhiali scuri è un buon rimedio per ritardare la formazione o l'accentuamento di rughe nel contorno occhi

Dormire supini per evitare di favorire la formazione di rughe d'espressione. Difatti, che è abituato a dormire a pancia in giù, abbracciando il cuscino, tende a mostrare più rughe sul viso rispetto a chi riposa a pancia all'insù

Mantenere il peso forma

Utilizzare un umidificatore in casa previene la secchezza cutanea, dunque si rivela un buon rimedio antiaging

Richiedere un consulto medico nel caso le rughe compaiano sul viso in tenera età. Le rughe costituiscono un fenomeno pressoché normale nei soggetti maturi ma, quando alterano l'armonia dei lineamenti del volto durante l'età adolescenziale, è necessario il parere del medico

Trattamenti medici Molte donne ricorrono alla chirurgia o alla medicina estetica per spianare le rughe, nel tentativo di risultare, almeno in apparenza, più giovani. A tale scopo, i trattamenti più indicati (e più efficaci) per porre rimedio alle rughe sono: Iniezioni di tossina botulinica Filler (es. filler all'acido ialuronico): inoculazione sottopelle di sostanze in grado di distendere, elasticizzare e riempire la pelle affetta da rughe Lipofilling: strategia estetico-chirurgica simile alla precedente. In questo caso, la sostanza "riempitiva" utilizzata è il grasso, prelevato da una sede anatomica in cui è particolarmente abbondante. L'autotrapianto di adipe (grasso autologo) in prossimità delle rughe si rivela un efficace e straordinario rimedio (piuttosto drastico) Stimolazione del rinnovamento di nuove cellule, fibre di collagene ed elastina mediante trattamenti chimici specifici (peeling chimici) o laserterapia Lifting o chirurgia plastica: intervento di chirurgia estetica mirato a rimuovere l'accumulo di pelle, correggendo adiposità e spessore dei tessuti sottostanti alle rughe



