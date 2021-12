Rimedi per le Rughe

Le rughe sono uno dei segni più evidenti (e più odiati) dell'invecchiamento cutaneo: si tratta di piccoli solchi o pieghe, più o meno profondi, che originano su pelli disidratate, aride e poco elastiche di donne ed uomini non più giovanissimi.

Le rughe sono inestetismi della pelle a tutti gli effetti, la cui origine - oltre a dipendere dall'inesorabile avanzamento dell'età - è strettamente legata a fattori genetici e comportamentali. Tra questi ultimi, una nota di "merito" spetta a fumo, stress, esposizione continua a radiazioni luminose (luce solare e/o artificiale), accentuata mimica facciale ed alimentazione squilibrata: tutti questi fattori accelerano il processo d'invecchiamento cutaneo, mettendo in risalto le rughe.

Le rughe si formano perché...

Ricordiamo che le rughe, così come tutti i segni dell'invecchiamento della pelle, costituiscono un fenomeno fisiologico del tutto inevitabile. Nonostante quanto detto, la messa in pratica di alcuni rimedi naturali, comportamentali ed alimentari può rallentare il "deterioramento" estetico caratteristico dell'età matura.

NOTA BENE

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle rughe; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.