Rimedi Stiramento Muscolare

Lo stiramento (anche detto elongazione) è una lesione muscolare di media entità, che può interessare uno o più muscoli scheletrici o parte di essi.

E' più grave di una contrattura (in quanto presenta anche un versamento ematico) e meno severo di uno strappo (a differenza di quest'ultimo non presenta interruzione di continuità del muscolo).

Causato da un allungamento eccessivo delle fibre muscolari, lo stiramento è più probabile in certe condizioni predisponenti (muscolo freddo, scarso livello di allenamento, movimento incontrollato o brusco, squilibri posturali o muscolari o di coordinazione, condizioni ambientali avverse, microtraumi ripetuti, abbigliamento non idoneo, recupero/compensazione insufficiente ecc).

L'organismo possiede un meccanismo difensivo specifico contro questo tipo di trauma. E' detto riflesso da stiramento. Consiste nella contrazione istantanea e immediata del muscolo interessato associata al rilassamento dei muscoli antagonisti. L'impulso viene generato dalla sollecitazione meccanica dei fusi neuromuscolari presenti nel muscolo stirato. Tuttavia non è sempre abbastanza rapido o efficace da prevenire il danno ai tessuti.

Lo stiramento muscolare è un infortunio abbastanza comune nell'ambito sportivo e interessa principalmente le discipline di: forza elastica, forza massimale, forza esplosiva, rapidità e velocità.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento di uno Stiramento Muscolare; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Prevenzione: è possibile ridurre le probabilità di stiramento adottando una serie di accorgimenti utili (vedi sotto Prevenzione). In breve:

Riscaldare bene i muscoli.



Possedere una base di allenamento.



Praticare attività idonee alla propria condizione.



Non avere patologie muscolo-articolari o scompensi della catena cinetica.

Identificare la sintomatologia (vedi Sintomi Strappo Muscolare):

Dolore acuto e improvviso.



Spasmo muscolare e invalidità motoria.

Dopo l'evento, interrompere l'attività sportiva.

Svolgere una diagnosi per identificare la gravità dello stiramento ed escludere lesioni più severe. E' consigliabile rivolgersi direttamente al pronto soccorso. La stima viene effettuata tramite:

Palpazione e verifica funzionale: è necessaria a verificare immediatamente l'entità del danno e ad escludere fratture, distorsioni ecc.



Immaginografia medica di tipo ecografico: è più specifica e fornisce un dettaglio sulla vastità e sulla gravità dello stiramento muscolare. ATTENZIONE! La diagnosi è molto importante in quanto certi aspetti della cura relativa allo stiramento e allo strappo sono diametralmente opposti rispetto alla contrattura. Applicazione del protocollo R.I.C.E. E' l'acronimo inglese delle parole rest (riposo), ice (ghiaccio), compression (compressione), elevation (elevazione):

Riposo: totale di almeno 2-3 settimane, non solo dallo sport ma da qualunque attività motoria che interessi il distretto colpito.



Ghiaccio: sotto forma di impacchi da applicare nella zona infiammata.



Compressione: utile nell'applicazione dell'impacco e anche sotto forma di fasciatura.



Elevazione: se possibile, il muscolo stirato dovrebbe essere tenuto al di sopra del livello del cuore per facilitare il ritorno venoso.

Sotto prescrizione medica, assumere farmaci antinfiammatori e miorilassanti (vedi sotto Cure Farmacologiche).

Adottare terapie mediche specifiche (vedi sotto Terapie Mediche).

Eventualmente, praticare stretching autonomo sotto consiglio del fisioterapista.

Cosa NON Fare Non riscaldarsi prima di un'attività motoria, o farlo in maniera poco adeguata (insufficiente, inappropriata).

Praticare stretching “a freddo” prima dell'attività, soprattutto di tipo passivo e forzato.

Praticare attività senza una base atletica.

Cimentarsi in sport diversi dal proprio a intensità eccessiva.

Ignorare la presenza di patologie o scompensi cinetici.

Sottoporre i muscoli a traumi ripetuti.

Insistere con l'attività anche in presenza di sintomi evidenti.

Non consultare il medico per una diagnosi certa.

Non applicare il R.I.C.E.:

Trascurare il riposo dopo l'infortunio predisponendo alle recidive.



Non rispettare le altre terapie mediche specifiche e gli accorgimenti (vedi sopra).

Non rispettare le terapie farmacologiche prescritte dal medico. ATTENZIONE! Lo stretching in fase di cura è un'attività che può conferire benefici o peggiorare il danno, a seconda del caso specifico e del metodo.

Cure e Rimedi Naturali Crioterapia: riduce il flusso ematico, limitando un eventuale versamento di sangue.

Bendaggi: utili nella prevenire del gonfiore.

Elevazione: necessaria a facilitare il ritorno venoso.

Prevenzione Raggiungere una temperatura corporea adeguata, in particolare nei muscoli più soggetti a infortunio da stiramento; possono essere molto utili:

Abbigliamento tecnico nei mesi invernali.



Pomate specifiche.

Svolgere riscaldamento e attivazione (o “avvicinamento”) con l'obbiettivo di:

Incrementare la temperatura di tutti i muscoli utilizzati nel gesto atletico.



“Sgranchire” i tessuti delle strutture reclutate nel gesto atletico (fasci muscolari, guaine ecc).



ATTENZIONE! Lo stretching può essere benefico o nocivo a seconda del momento, del tipo e dell'intensità. Si consiglia di eseguirlo sempre a caldo, non subito dopo esercizi di forza e/o esaurimento muscolare e senza sforzare o rimbalzare.

Lo stretching può essere benefico o nocivo a seconda del momento, del tipo e dell'intensità. Si consiglia di eseguirlo sempre a caldo, non subito dopo esercizi di forza e/o esaurimento muscolare e senza sforzare o rimbalzare. Identificare il proprio livello di allenamento e contestualizzare la prestazione (non esagerare).

Recuperare e supercompensare adeguatamente.

Correggere o curare eventuali pòatologie delle articolazioni e dei muscoli.

Per chi corre, valutare attentamente il terreno.