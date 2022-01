Rimedi Stiramento Muscolare

Introduzione

Lo stiramento (anche detto elongazione) è una lesione muscolare di media entità, che può interessare uno o più muscoli scheletrici o parte di essi.

Shutterstock

È più grave di una contrattura (in quanto presenta anche un versamento ematico) e meno severo di uno strappo (a differenza di quest'ultimo non presenta interruzione di continuità del muscolo).

Causato da un allungamento eccessivo delle fibre muscolari, lo stiramento è più probabile in certe condizioni predisponenti (muscolo freddo, scarso livello di allenamento, movimento incontrollato o brusco, squilibri posturali o muscolari o di coordinazione, condizioni ambientali avverse, microtraumi ripetuti, abbigliamento non idoneo, recupero/compensazione insufficiente ecc).

L'organismo possiede un meccanismo difensivo specifico contro questo tipo di trauma. È detto riflesso da stiramento. Consiste nella contrazione istantanea e immediata del muscolo interessato associata al rilassamento dei muscoli antagonisti. L'impulso viene generato dalla sollecitazione meccanica dei fusi neuromuscolari presenti nel muscolo stirato. Tuttavia non è sempre abbastanza rapido o efficace da prevenire il danno ai tessuti.

Lo stiramento muscolare è un infortunio abbastanza comune nell'ambito sportivo e interessa principalmente le discipline di: forza elastica, forza massimale, forza esplosiva, rapidità e velocità.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento di uno Stiramento Muscolare; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.