Rimedi Contrattura Muscolare

Per contrattura muscolare si intende l'accorciamento involontario e continuo di uno o più muscoli scheletrici, associato a dolore, rigidezza e ipertonia locale.

La contrattura è causata da una sollecitazione muscolare eccessiva e/o applicata in circostanze sconsigliabili (muscolo freddo, scarso livello di allenamento, movimento incontrollato o brusco, squilibri posturali o muscolari, deficit di coordinazione ecc).

L'accorciamento (contrazione) e il dolore che ne conseguono vanno interpretati come un meccanismo difensivo; l'organismo ci vuole avvertire di non sovraccaricare nuovamente e alla stessa maniera quel distretto. Tuttavia, spesso la reazione è abbastanza intensa da incidere negativamente sulle attività quotidiane.

Si tratta di un infortunio abbastanza comune e rappresenta quello meno grave rispetto ad altre lesioni muscolari (stiramento o elongazione e distrazione o strappo).

La cura è semplice, ma può essere complicata dalla posizione del muscolo, dalla sua funzione e dal livello di attivazione nelle attività consuetudinarie.

