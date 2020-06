Rimedi per la Puntura d'Ape

La puntura dell'ape causa la trasmissione di un agente venefico (tossine ecc) dall'insetto al corpo umano.

La puntura provoca bruciore, dolore e gonfiore; inoltre, solo nei soggetti che mostrano un'ipersensibilità specifica, è responsabile di una reazione allergica.

Nei casi privi di ipersensibilità, la lesione tende a svanire completamente in uno o due giorni.

Ricordiamo che quella d'ape, contrariamente alla maggior parte delle punture di insetto, prevede quasi sempre l'ancoraggio del pungiglione (spesso dotato di sacca velenifera) alla pelle.

