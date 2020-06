Rimedi per la Pubalgia

Pubalgia è un termine generico, utilizzato per indicare la sindrome dolorosa che colpisce l'inguine, il pube e l'interno coscia (una sola o la combinazione delle tre sedi).

La maggior parte dei casi di pubalgia è provocata dai traumi ripetuti.

Una minoranza è provocata da un singolo evento molto intenso.

In genere, le compromissioni tendinee e muscolari acute non richiedono l'approfondimento diagnostico di eventuali cause predisponenti, come invece succede per la pubalgia vera e propria. D'altro canto, se non trattati con cura, anche questi casi possono cronicizzare diventando pubalgia.

Le strutture colpite dalla pubalgia possono essere molto diverse a seconda del caso, così come la causa/circostanza scatenante.

In totale, le possibili ragioni eziologiche di pubalgia sono talmente numerose da non poter essere sintetizzate in un unico paragrafo.

E' possibile raggrupparle in maniera logica e comprensibile suddividendo gli eventi in tre branche ben distinte:

Tendinopatie (interessano i tendini).

Patologie articolari (interessano l'articolazione sinfisi pubica).

Nevralgie (interessano il plesso nervoso specifico).

La pubalgia colpisce soprattutto gli sportivi ma non si tratta di un disturbo esclusivamente correlato all'attività motoria.

