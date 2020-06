Rimedi Psoriasi

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica, non contagiosa, della pelle che si manifesta con placche eritematose rotondeggianti, ben delimitate, ricoperte di squame di un colore biancastro che sfuma nel grigio-argenteo. Tali lesioni possono essere asintomatiche o provocare un lieve prurito occasionale, ma le implicazioni estetiche possono essere importanti. Le placche psoriasiche compaiono, in genere, su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e zona lombare, ma possono essere estese anche a tutto il corpo. Le cause della psoriasi non sono state ancora del tutto chiarite, ma un ruolo è certamente svolto dal sistema immunitario. Il processo patologico è caratterizzato, in particolare, da un'iperproliferazione dei cheratinociti e si associa all'infiammazione dell'epidermide e del derma. Il trattamento si basa sull'utilizzo di emollienti, farmaci topici (analoghi della vitamina D, retinoidi, catrame, antralina e corticosteroidi), fototerapia e, nelle forme più gravi, farmaci sistemici (metotrexato, ciclosporina o farmaci biologici).

Occorre sottolineare che la strategia terapeutica varia molto in base all'estensione e alla sede della malattia. Trattandosi di una malattia quasi sempre cronica, attualmente non esiste una cura capace di garantire una guarigione completa. Pertanto, le terapie sono volte a tenerla sotto controllo, talvolta determinando periodi di remissione, evitarne il peggioramento. Inoltre, l'effetto degli antipsoriasici dipende dalla risposta individuale.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della psoriasi; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.