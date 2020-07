Rimedi per il Prurito Vaginale

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale. Tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Rimedi Naturali

Per velocizzare la guarigione del prurito vaginale, è possibile ricorrere a creme o prodotti da applicare localmente ma esternamente a base di estratti vegetali che possono conferire sollievo dal sintomo in questione. In questo senso, possono tronare utili, ad esempio, prodotti a base di aloe, tea tree oil, timo, ecc.

NOTA BENE: per l'applicazione a livello intimo è necessario utilizzare SOLO prodotti formulati appositamente per questo tipo di impiego. In qualsiasi caso, prima di ricorrere all'uso di rimedi naturali di qualsivoglia tipo per il prurito vaginale, è opportuno ocnsultare il medico o il ginecologo.