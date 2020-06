Rimedi per la Pressione Bassa

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pressione Bassa; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Nella maggior parte dei casi è considerata una condizione fisiologica, ma a certi livelli di gravità può essere considerata una patologia. I sintomi della pressione bassa compaiono in maniera più rilevante in base al livello di gravità; tuttavia la predisposizione soggettiva gioca un ruolo fondamentale. La pressione è considerata “bassa” quando i parametri di sistolica (massima) e diastolica (minima) scendono sotto i 90 e i 60 mmHg. Mostra diversi livelli di gravità e diventa pericolosa quando scende sotto i limiti di 50 e 33 mmHg.

Cosa Mangiare

Parecchie cause di pressione bassa sono di tipo alimentare. D'altro canto la dieta non costituisce sempre una cura risolutiva.

La predisposizione individuale è difficilmente contrastabile modificando soltanto lo stile di vita e il regime nutrizionale. Inoltre, la dieta contro la pressione bassa non ha lo stesso effetto su tutte le persone e varia in base all'eziologia dell'ipotensione.

Gli accorgimenti più importanti da adottare in caso di ipotensione sono:

NB. L'acido folico e la vitamina C sono molecole termolabili e si degradano con la cottura. Ciò significa che per garantirne l'apporto è consigliabile mangiare una parte degli alimenti specifici in forma cruda.