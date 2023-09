Rimedi per la pressione bassa: come fare per alzarla subito, cosa mangiare o bere e soluzioni naturali

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pressione Bassa ; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Colpisce soprattutto le donne , in particolare quelle in età fertile .

E' una condizione disagevole, non direttamente correlata ad un alto rischio per la salute, ma nemmeno da sottovalutare , a causa del rischio di malore e possibili infortuni da caduta.

Nota . L'acido folico e la vitamina C sono molecole termolabili e si degradano con la cottura . Ciò significa che per garantirne l'apporto è consigliabile mangiare una parte degli alimenti specifici in forma cruda.

La predisposizione individuale è difficilmente contrastabile modificando soltanto lo stile di vita e il regime nutrizionale. Inoltre, la dieta contro la pressione bassa non ha lo stesso effetto su tutte le persone e varia in base all' eziologia dell'ipotensione.

Quali sono i rimedi naturali per la pressione bassa?

Oltre alla dieta, altri rimedi naturali contro la pressione bassa sono:

Radici di liquirizia: grazie alla glicirizzina esercitano un ruolo moderatamente ipertensivo. Vanno masticate fuori pasto.

Integratori idrosalini: ricchi di sodio e potassio, possono favorire l'aumento del volume plasmatico e diminuire la gravità dell'ipotensione.

In alternativa, anche solo un integratore di potassio: il potassio è modulatore della pressione, ovvero tende a normalizzarla sia quando è alta, sia quando è bassa.

Piccole quantità di caffeina o teobromina o teofillina: hanno un effetto vasocostrittore che può aumentare leggermente la pressione sanguigna. Al contrario, l'eccesso incrementa la diuresi favorendo la disidratazione.

Alcuni sostengono che, nonostante abbia un effetto immediato vasodilatatore, l'uso quotidiano di peperoncino possa esercitare un effetto normotensivo.

Erbe mediche e officinali:

Tisane a base di vischio e biancospino: sono normotensive e agiscono positivamente su quella alta ma anche su quella bassa.



Estratto di biancospino e valeriana: in teoria, migliorando l'efficienza del miocardio, dovrebbero essere in grado di ridurre la gravità dell'ipotensione.



Amaro svedese: è una ricetta erboristica in soluzione alcolica con numerose proprietà benefiche. Contiene: aloe, mirra, zafferano, radice di angelica, radice di rabarbaro, radice di carlina, foglie di cassia, radice di curcuma, canfora naturale, teriacea veneziana e manna. Se ne usa un cucchiaino diluito in un bicchiere d'acqua da assumere prima dei pasti principali.

Terapia del miele secondo R. Willfort: non ha evidenze scientifiche rilevanti ma alcuni affermano di riscontrare un miglioramento dell'ipotensione.

