Rimedi per la Pressione Alta

La pressione del sangue è diversa nel circolo arterioso e venoso. Tra i due, il flusso più frequentemente soggetto a variazioni patologiche è quello arterioso, che sulla parete dei vasi esercita una pressione massima e una minima (sistolica e diastolica).

Dei due valori di pressione, quello considerato “più importante” è quello della pressione minima.

La pressione del sangue si esprime con l'unità di misura millimetri su colonna di mercurio (mm/Hg).

Le alterazioni della pressione arteriosa possono essere per eccesso (pressione alta ed eventualmente ipertensione conclamata) e per difetto (pressione bassa).

Paradossalmente, la prima condizione è nociva ma asintomatica e la seconda, pur essendo chiaramente percepibile, provoca solo molta debolezza.

I valori normali della pressione sono 70mmHg/110mmHg o 80mmHg/120mmHg (pressione minima/massima).

L'ipertensione cronica contribuisce all'insorgenza di eventi vascolari anche del cuore e del cervello; questi possono essere responsabili di morte/invalidità permanente. Inoltre, provoca la degenerazione di reni, occhi e altri tessuti.

La pressione alta può essere dovuta a:

Predisposizione genetica.

Obesità.

Sedentarietà.

Fattori nutrizionali.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pressione Alta; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.