Rimedi Pelle Secca

Guarda il video

Una pelle si definisce secca quando il contenuto di acqua e sebo presente nello strato più superficiale dell'epidermide è sensibilmente inferiore rispetto ai parametri fisiologici. Alla vista, la pelle secca appare disidratata, arida ed ingrigita; al tatto, invece, risulta ruvida, irregolare e fragile. Le pelli secche non sono tutte uguali: il grado di secchezza può infatti variare da una lieve desquamazione, ad una xerosi intensa con profonde ragadizzazioni.

A differenza della pelle grassa, una cute secca è molto più soggetta all'invecchiamento cutaneo precoce: non a caso, gli individui con pelle secca lamentano spesso rughe d'espressione e zampe di gallina, soprattutto sul volto. La pelle secca è causata da una serie di fattori, tra l'altro molto differenti ed eterogenei: insulti climatici (eccessiva esposizione ai raggi UV, al freddo, all'aria condizionata, ad un riscaldamento eccessivo e al vento), predisposizione genetica, età avanzata, somministrazione di alcuni farmaci per lunghi periodi (es. diuretici, ormoni), patologie (es. psoriasi, allergie, ipotiroidismo, cirrosi epatica, ittiosi), stress, trattamenti cosmetici aggressivi o inadeguati per il proprio tipo di pelle.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pelle Secca; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare

Garantire un adeguato apporto idrico all'organismo: si consiglia di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno

Proteggere la pelle dai raggi UV (solari ed artificiali)

Mantenere morbida le pelle con cosmetici specifici e delicati

Utilizzare umidificatori d'ambiente: i luoghi troppo freddi od eccessivamente caldi possono incidere negativamente sulle caratteristiche di elasticità e morbidezza della pelle

Utilizzare spesso cosmetici specifici per pelli secche, dalle proprietà idratanti, nutrienti, emollienti e filmogene

Massaggiare sempre le creme idratanti/emollienti con movimenti circolari per favorire l'assorbimento delle sostanze funzionali racchiuse nel prodotto

Scacciare lo stress: anche le ansie e le tensioni possono incidere negativamente sull'aspetto della pelle. Per questa ragione, è bene ritagliarsi un piccolo spazio di tempo da dedicare a se stessi, prediligendo attività fisiche leggere, pilates o yoga

La sera prima di coricarsi, applicare sulla pelle secca un generoso strato di crema oleosa, nutriente e protettiva

Per rimuovere le cellule morte presenti nello strato superficiale di una pelle secca, ruvida e rugosa, i peeling periodici sono particolarmente indicati. Gli scrub più apprezzati a tale scopo sono formulati con alfa-idrossiacidi: acido cogico, acido tartarico, acido malico ecc.

Detergere il viso con un latte detergente specifico per pelli secche. Per rimuovere il prodotto dal viso, si consiglia di strofinare delicatamente un batuffolo di cotone leggermente inumidito con acqua oligominerale a basso contenuto di sali minerali. Particolarmente indicata l'acqua termale.

Cure Farmacologiche In assenza di patologie, non è necessario assumere alcun farmaco per porre rimedio alla pelle secca. Ad ogni modo, quando la secchezza cutanea è correlata a svariati disturbi è necessario intervenire diversamente. Ad esempio: Pelle secca dipendente da ittiosi: la cute, che dev'essere nutrita in profondità, richiede applicazioni molto frequenti di creme umettanti specifiche (a base di glicole propilenico), filmogeni (vaselina) ed esfolianti chimici (es. acido salicilico ed alfa idrossiacidi in generale)

La pelle secca dipendente da alterazioni metaboliche può essere risanata esclusivamente trattando il problema di fondo

La pelle secca dipendente da psoriasi va trattata con farmaci cortisonici, vitamina D (e derivati), vitamina A (e derivati), immunosoppressori o farmaci biologici (es. Adalimumab, Infliximab) Prevenzione Evitare eccessive esposizioni ai raggi UV, solari od artificiali (lettini solari). Proteggere la pelle con prodotti solari formulati con filtri UV

Bere molta acqua

Idratare ed ammorbidire la pelle secca con creme specifiche

Esfoliare la pelle prima di applicarvi un olio od un prodotto nutriente

Proteggere il viso da condizioni climatiche non favorevoli, come vento e sole: ricordiamo brevemente che la pelle secca è una pelle estremamente sensibile e, quando viene trascurata o non adeguatamente protetta, le condizioni climatiche possono accelerare fortemente il processo d'invecchiamento cutaneo