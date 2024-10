Come far andare via la pelle grassa?

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pelle Grassa; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Solo di rado la pelle grassa costituisce un fenomeno a se stante: il più delle volte, infatti, la cute seborroica presenta anche pori dilatati , brufoletti, arrossamenti e cicatrici lasciate dall' acne . Come se ciò non bastasse, i soggetti affetti da pelle grassa sono statisticamente più a rischio di acne, dermatite seborroica , alopecia androgenetica e forfora .

Prevenzione della pelle grassa

Evitare quanto possibile di esporsi al sole (soprattutto in assenza di una protezione solare): le radiazioni UV peggiorano il quadro clinico della pelle grassa

Utilizzare detergenti delicati o specifici per pelli grasse

Evitare lavaggi troppo frequenti

Per prevenire l'eccessivo deposito di sebo sulla pelle, si raccomanda di evitare quanto possibile i luoghi inquinati ed il fumo (anche quello passivo)

In generale, non è possibile prevenire la pelle grassa: è comunque importante mettere in pratica tutti i preziosi consigli e gli accorgimenti per evitare che l'ipersecrezione sebacea si trasformi in un problema ancor più serio.

Trattamenti medici per la pelle grassa

Fatta eccezione per i casi patologici di pelle grassa (dipendenti ad esempio da cure farmacologiche, malattie di fondo od alterazioni dell'equilibrio ormonale), non è necessario intervenire con trattamenti medici specifici

Quando la pelle grassa costituisce un vero e proprio problema, si raccomanda di rivolgersi ad uno specialista dermatologo per risalire alla causa del disturbo.

