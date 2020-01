Rimedi per la Pancia Gonfia

Guarda il video Guarda il video su youtube

Cosa Non Fare Cosa non fare in caso di pancia gonfia? Abbuffarsi. Le grandi abbuffate sono i peggiori nemici della pancia gonfia

Seguire un regime dietetico sbilanciato, caratterizzato da eccessi, alimenti iperlipidici e cibi "spazzatura"

Abusare di lassativi a base eteropolisaccaridica (fibre): questi prodotti (compresi quelli erboristici) si gonfiano a livello gastro-intestinale, favorendo la pancia gonfia

Coricarsi immediatamente dopo il pasto

Bere bibite gassate

Masticare chewingum o succhiare troppe caramelle può favorire il gonfiore addominale

Bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda può aumentare il senso di pancia gonfia. Con questo atteggiamento, infatti, viene inconsapevolmente ingerita anche aria

Abbinare molti cibi insieme (es. pasta, carne, pesce e dolci)

Sedentarietà

La depressione, l'ansia e lo stress accentuano la tensione addominale

Fumare durante i pasti.

Cosa Mangiare Cosa mangiare in caso di pancia gonfia? Assumere tanta frutta e verdura, in quanto ricca di antiossidanti (vitamina C ed E)

Se necessario, controllare la fame preferendo alimenti integrali (pasta, riso) e ricchi in fibre

Concedersi un frutto zuccherino lontano dai pasti, dal momento che questi alimenti favoriscono la fermentazione dei cibi a cui vengono associati

Associare proteine a verdure (non fritte)

Finocchio: favorisce l'espulsione dei gas

Menta: diminuisce la fermentazione e la pancia gonfia

Mela: interviene nella regolazione della fermentazione intestinale

Mirtillo: vanta proprietà antifermentative.

Cure Farmacologiche Cure farmacologiche contro la pancia gonfia Non sempre è necessario ricorrere a specialità farmacologiche per porre rimedio alla pancia gonfia. Più spesso, è sufficiente seguire una dieta sana e bilanciata, associata ad una pratica sportiva regolare. Ad ogni modo, alcuni pazienti ricorrono all'ausilio di farmaci, che vanno sempre assunti con moderazione e buon senso, previo consiglio/prescrizione medica: Farmaci parasimpatico-mimetici (agonisti muscarinici): favorendo la peristalsi, questi farmaci velocizzano i tempi di allontanamento del gas intestinale Betanecolo (ad esempio Myocholine)

Farmaci antischiuma + antiacidi: Dimeticone (es. Simecrin, Meteosim)

Integratori probiotici: utile rimedio in caso di pancia gonfia. Essendo in grado di regolarizzare l'attività intestinale, questi farmaci favoriscono l'attecchimento della flora batterica simbionte.

Prevenzione Prevenire la pancia gonfia Il miglior rimedio per la cura della pancia gonfia è la prevenzione. In assenza di patologie sottostanti, è possibile prevenire la pancia gonfia semplicemente seguendo un regime dietetico sano e bilanciato, rispettando quanto dettato dall'educazione alimentare ed eseguendo regolarmente esercizio fisico. L'adozione di una corretta tecnica respiratoria (vedi respirazione addominale) può favorire la riduzione dei gonfiori grazie al massaggio intestinale costantemente esercitato dal diaframma durante gli atti respiratori.