Rimedi per la pancia gonfia: cosa fare per sgonfiarla?

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Pancia Gonfia; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Rimedi

Alcuni rimedi naturali per la pancia gonfia

I principali rimedi naturali per il gonfiore addominale sono i seguenti:

Integratori per combattere la pancia gonfia

In vendita online su Amazon si trovano diversi prodotti ispirati proprio ai rimedi naturali per eliminare la pancia gonfia. Molto diffuse sono le compresse a base di carbone vegetale, che però possono essere arricchite dall'aggiunta di altri ingredienti, come ad esempio il cumino, alleati contro in gonfiore addominale.

La formulazione di alcuni di questi prodotti, consente l'assunzione anche da parte di vegetariani e vegani, basta leggere con attenzione le indicazione specifiche per ciascuna tipologia di carbone vegetale.

Altre formulazioni comprendono invece il finocchio, che può essere assunto anche sotto forma di tisana, la camomilla talvolta usata in combinazione proprio con il finocchio, e l'anice.

Integratore Carbone Attivo Nutracle

Le compresse di carbone attivo vegetale Nutracle contengono polvere di carbone attivo al 67%. Si tratta di compresse da 500 mg di carbone attivo che aiutano a combattere la formazione di gas nella pancia e la sensazione di spiacevole gonfiore. Il carbone attivo vegetale va assunto prima e dopo il pasto. Secondo le indicazioni riportate sulla confezione, infatti, la compressa va ingerita almeno mezzora prima di sedersi in tavola e subito dopo aver finito di mangiare. Il prodotto Nutracle è di provenienza italiana e si può assumere anche se si segue un regime alimentare vegetariano o vegano.

Integratore Matt&Diet con Finocchio, Carbone e Anice

Matt&Diet propone un integratore a base di finocchio, anice e carbone vegetale, tre ingredienti che concorrono alla prevenzione della formazione di gas nell'area addominale. In particolare il finocchio e l'anice sono due piante che favoriscono una serena digestione, mentre l'azione del carbone vegetale è quella di assorbire i gas in eccesso. I principi attivi di questi tre ingredienti naturali vengono mantenuti intatti, concorrendo al benessere dell'intestino. La confezione contiene 40 compresse.

Enterogermina Gonfiore

Enterogermina Gonfiore è un integratore alimentare senza glutine e senza lattosio a base di probiotici, estratti vegetali ed enzimi digestivi con tripla azione contro la pancia gonfia: l'azione dei probiotici BB-12 e LA-5 favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale; gli estratti vegetali di menta e di coriandolo aiutano a ridurre il gonfiore addominale e a regolare la motilità intestinale; l'estratto di coriandolo funge da acceleratore del metabolismo dei carboidrati. La confezione contiene 20 bustine, ognuna è composta da due parti separate che ne permettono la conservazione. Assumere sempre il contenuto di entrambe le parti della bustina, facendole sciogliere in mezzo bicchiere d'acqua, preferibilmente prima del pasto principale. Durata del trattamento: almeno 20 giorni.

Zymerex Gonfiore Plus 4 Azioni

Zymerex Gonfiore Plus 4 Azioni è un integratore alimentare con sostanze attive naturali, prebiotici e probiotici che assunto durante i pasti contrasta lo sviluppo di gas dovuti alla fermentazione. La nuova compressa a tre strati permette una liberazione degli ingredienti nel tratto digerente da subito e fino a 6-8 ore, garantendo così una azione costante e prolungata sulla formazione dei gas e sulla conseguente sensazione di gonfiore addominale. Zenzero e genziana agiscono contro il gonfiore e favoriscono la digestione, mentre prebiotici e probiotici iniziano ad agire già nella prima parte del tratto gastrointestinale aiutando ad eliminare la sensazione di gonfiore. Un terzo strato "retard" con coriandolo e carciofo agisce anche dopo qualche ora contro il gonfiore garantendo un effetto prolungato. Il meliloto agisce contro la ritenzione idrica e la sensazione di gonfiore. I FOS stimolano la crescita dei batteri utili per la digestione.

L'Angelica - Integratore al Finocchio

Il Finocchio, pianta conosciuta fin dai tempi più antichi per le sue benefiche proprietà e utilizzato ed apprezzato anche oggi per le sue molteplici funzioni: aiuta la fisiologica eliminazione dei gas, favorisce la digestione e la regolare motilità gastrointestinale. La sua azione si estende anche alle vie respiratorie, contribuendo a fluidificare le secrezioni bronchiali. E' inoltre utile per contrastare i disturbi del ciclo mestruale. L'estratto di Finocchio scelto da L'Angelica per il suo integratore è particolarmente ricco degli olii essenziali naturalmente presenti nei suoi semi ed è ideale per distendere l'addome e diminuire le dolorose tensioni addominali. Integratore senza glutine. Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno da deglutire con un bicchiere d'acqua (preferibilmente 1 dopo pranzo e 1 dopo cena). Proseguire l'assunzione per alcune settimane.

Di seguito, una ulteriore selezione di rimedi contro il gonfiore dello stomaco, scelti tra quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo e con la media-recensioni più alta riscontrata tra gli utenti che li hanno acquistati online:

Per approfondire: