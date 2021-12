Rimedi per l'Otite

Guarda il video

Introduzione

L'otite è un processo infiammatorio di natura prevalentemente infettiva che colpisce l'orecchio. In base alla porzione auricolare coinvolta, si distinguono più forme di otite: interna (o labirintite), media (che interessa l'orecchio medio) ed esterna (otite del nuotatore).

Il dolore alle orecchie, gli acufeni e l'alterazione dell'udito sono tre sintomi particolarmente frequenti in tutte le forme di otite. La malattia è generalmente reversibile in poche settimane. Ad ogni modo, nessun sintomo dev'essere sottovalutato, considerando il rischio reale di complicanze (es. vertigini, perforazione del timpano, sordità ecc.).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Otite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.