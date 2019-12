Rimedi per l'Orzaiolo

Orzaiolo è il nome di un'infiammazione delle palpebre. Colpisce le ghiandole sebacee delle ciglia e si presenta come una specie di foruncolo solido, collocato nella parte interna o esterna della palpebra interessata.

E' doloroso, crea un certo fastidio e viene considerato un inestetismo.

Le cause sono infettive ma è molto frequente nei soggetti affetti da blefarite.

L'orzaiolo è spesso molto evidente; ha un colore rosso o giallo (per l'accumulo di pus) e le dimensioni variano in base al caso specifico. I sintomi prevalenti sono: dolore, fastidio, prurito e compromissione della visione (ostacolo).

Di solito, l'orzaiolo si risolve abbastanza rapidamente, ma nei casi più gravi evolve in calazio.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Orzaiolo; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.