Rimedi per l'Onicomicosi

L'onicomicosi è un'infezione dell'unghia sostenuta da alcuni tipi di miceti.

Nell'arco della vita, colpisce all'incirca il 30-50% delle persone.

La micosi può interessare una o più unghie alla volta.

Si manifesta col cambio di colore (giallo, talvolta anche verde o nero), l'ispessimento e/o lo sgretolamento delle unghie.

Sono più colpite quelle dei piedi rispetto alle mani, perché sono costantemente esposte ad ambienti meno salubri, all'umidità (sudore) e a una circolazione meno efficiente (molte cellule immunitarie vengono trasportate dal sangue).

I microorganismi più coinvolti sono i dermatofiti, ma talvolta si osserva il contagio da muffe o lieviti.

L'onicomicosi colpisce più frequentemente gli anziani, i maschi, chi veste con calzature strette, sintetiche e non traspiranti (stivali di gomma), chi soffre di altre infezioni localizzate, diabete, immunodepressione, patologie autoimmuni e altre malattie della pelle.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Onicomicosi; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Curare l'igiene di mani e piedi

Usare guanti, calze e calzature traspiranti

Si presta il cotone a maglie larghe; nei piedi, può essere indossato sotto calzature comode e aperte (ad esempio sandali) o scarpe di tessuto naturale

Curare altre infezioni localizzate:

La più frequente è il piede d'atleta o tricofitosi

Tenere sotto controllo il diabete e le complicanze

L'iperglicemia del diabete mellito può causare microangiopatie del piede e conseguente piede del diabetico. Anche nelle fasi precoci, questa complicazione si correla all'insorgenza di onicomicosi

Aumentare l'attenzione e la cura dell'igiene in caso di:

Soppressione immunitaria per terapie oncologiche (chemioterapia ecc)



AIDS e altre malattie immunodepressive

Eventualmente, ridurre la gravità della psoriasi

Prendere subito farmaci specifici (smalti antimicotici), consultando il farmacista o il medico

Indossare solo guanti, calze e calzature pulite, non usate

Arginare l'infezione e prevenire la diffusione della malattia

Cosa NON Fare Trascurare l'igiene di mani e piedi

Usare guanti, calze e calzature di tessuti non traspiranti che facilitano la sudorazione e il ristagno

Tessuti di nilon o sintetici in genere

Trascurare altre infezioni localizzate

Non compensare il diabete e soffrire di iperglicemia; questa indurrà le microangiopatie del piede diabetico

Sottovalutare la mancata efficienza del sistema immunitario

Trascurare la psoriasi

Non utilizzare la terapia farmacologica in maniera tempestiva

Strappare l'unghia malata: facilita l'infezione batterica sulla ferita

Utilizzare guanti, calzature e scarpe logori e usati

Ignorare la possibilità di diffondere l'onicomicosi a terzi

Cosa NON Mangiare Non esistono prodotti meno consigliati di altri. Tuttavia, si raccomanda di evitare: Diete monotematiche

Dieta vegana

Dieta priva di ortaggi e verdure

Dieta basata esclusivamente su cibi cotti e/o conservati

Cure Farmacologiche Farmaci antimicotici ad uso topico (per approfondire, leggi Farmaci per Cura dell'Onicomicosi): Smalti e pomate:

Derivati azolici: ketoconazolo ad esempio Ketoconazolo EG o miconazolo ad esempio Daktarin



Derivati morfolinici: amorolfina in smalto ad esempio Onilaqare



Allilamine: naftifina ad esempio Suadian, indicata contro le dermatofitosi



Ciclopirox: smalto ad esempio Fungizione



Polienici: creme a base di nistatina come ad esempio Assocort, Mycostatin



Tolnaftati: selettivi contro Trichophyton ed Epidermophyton Farmaci antimicotici sistemici ad uso orale: Compresse:

Derivati azolici:



Imidazolici ad esempio miconazolo come Oravig





Triazolici ad esempio itraconazolo come Sporanox





Griseofulvina ad esempio Fulcin

Prevenzione Tenere le unghie corte, pulite e asciutte

Cercare di mantenere i piedi asciutti, usando calze di cotone e cambiandole quotidianamente

Evitate le calze di nylon e sintetiche in genere

Evitare le scarpe strette, occlusive, poco confortevoli, che ostacolano la circolazione e non traspiranti

Evitare i traumi

Evitare il contatto con sostanze irritanti

Non strappare le unghie che iniziano ad ammalarsi bensì tagliarle

Usare sempre le ciabatte (o altre protezioni) nei luoghi pubblici come piscine, bagni ecc

Trattare il prima possibile altre infezioni, malattie o complicanze che possono favorire l'insorgenza di onicomicosi