Rimedi per le Occhiaie

Le occhiaie sono antiestetici aloni scuri-bluastri che si formano nell'area suborbitale, ovvero sotto gli occhi, sottraendo allo sguardo la propria naturale bellezza. Le occhiaie sono principalmente dovute ad una fragilità capillare congenita, dunque possono guastare indistintamente il fascino dello sguardo di giovani ed anziani. Oltre alla componente ereditaria, le occhiaie possono essere favorite da numerosi, svariati, fattori: stile di vita scorretto, esposizione diretta alla luce solare, continuo sfregamento degli occhi, stress, ripetuti lavaggi del viso con acqua troppo calda, invecchiamento cutaneo, edema periorbitale (gonfiore agli occhi), disidratazione della cute, anemia, tabagismo e lacrima di valle (inestetismo tipico dell'invecchiamento, caratterizzato dal marcato assottigliamento della pelle nella zona periorbitale e dalla "discesa" della palpebra inferiore). Alcuni farmaci antiaggreganti - come il warfarin e l'acido acetilsalicilico - tendono ad accentuare l'alone scuro sotto gli occhi. Ricordiamo, infine, che anche una notte insonne e l'arrivo delle mestruazioni possono accentuare le occhiaie, pur non rappresentando, comunque, la principale causa scatenante.

