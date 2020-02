Cosa NON fare Guidare od eseguire lavori pericolosi dopo abbondanti somministrazioni di antistaminici: la sonnolenza è uno degli effetti collaterali di questi farmaci

Assumere antistaminici/corticosteroidi senza prescrizione medica

Assumere antistaminici per la cura del naso chiuso in caso di ipertensione od aritmie cardiache: la somministrazione di questi farmaci aumenta il battito cardiaco ed innalza la pressione arteriosa

Utilizzare i farmaci corticosteroidi per lunghi periodi

Assumere antistaminici per lunghi periodi

Dormire in posizione prona (a pancia in giù)

Fumare

Deglutire il muco

Soffiare continuamente il naso nello stesso fazzoletto

Cosa NON Mangiare Non c'è alcuna evidenza scientifica che relazioni il cibo con il peggioramento dei sintomi associati al naso chiuso

Cure Farmacologiche La cura più indicata per il naso chiuso dipende dalla causa scatenante: Farmaci per la cura del naso chiuso dipendente da raffreddore/ influenza: paracetamolo (es. tachipirina, efferalgan), claritromicina (es. Biaxin, Macladin, per il naso chiuso dipendente da Haemophilus influenzae), Amantadina (es. Zitrobiotic, farmaco antivirale), ibuprofene (es. brufen, moment) ecc.

Farmaci per la cura del naso chiuso dipendente da allergie/rinite: corticosteroidi come fluticasone spray (es. avamys, fluspiral), antistaminici come desloratadina (es. neoclarityn, azomyr, aerius) e decongestionanti come Oximetazolina cloridrato (es. Vicks sinex).

Prevenzione La prevenzione dal naso chiuso consiste essenzialmente nel rafforzare le difese immunitarie: l'influenza ed il raffreddore, infatti, sono espressione di insulti virali/batterici al sistema immunitario.

A tale scopo si consiglia di: Evitare gli sbalzi di temperatura Seguire un'alimentazione ricca di antiossidanti (vitamina C e vitamina E) Non è possibile prevenire il naso chiuso dipendente da allergie, se non assumendo antistaminici o vaccini specifici a finalità profilattiche.

Non è possibile prevenire il naso chiuso dipendente da allergie, se non assumendo antistaminici o vaccini specifici a finalità profilattiche. Quando il naso chiuso dipende dall'ingrossamento delle adenoidi, il trattamento ottimale consiste nella rimozione chirurgica delle stesse

La plastica del setto nasale (settoplastica) consiste nella correzione della deviazione del setto nasale, possibile causa scatenante il naso chiuso