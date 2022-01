Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Naso Chiuso; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Non c'è alcuna evidenza scientifica che relazioni il cibo con il peggioramento dei sintomi associati al naso chiuso, pertanto, non esistono alimenti sconsigliati.

Tra i rimedi naturali per il naso chiuso, i suffumigi rivestono un ruolo di prestigio: la tecnica della suffumigazione consiste nella riduzione di una sostanza in vapore , a finalità prettamente terapeutiche. I suffumigi favoriscono l'inspirazione del vapore, assicurando una percezione immediata di conforto. Le droghe naturali più indicate per accelerare la guarigione dal naso chiuso sono:

Cure Farmacologiche

Farmaci utili contro il Naso Chiuso

Quando il naso chiuso rappresenta un disturbo estremamente fastidioso che ostacola il riposo notturno così come lo svolgimento delle normali attività quotidiane, è possibile ricorrere all'uso di farmaci per trarre sollievo. È questo il caso dei decongestionanti nasali, quali ad esempio, fenilefrina, nafazolina, xilometazolina, ecc. Si tratta di farmaci che possono essere formulati sia come spray nasali (in modo da essere somministrati localmente), sia come medicinali per uso orale (come, ad esempio, nel caso della fenilefrina).

Va precisato, tuttavia, che questo tipo di farmaci servono per il trattamento sintomatico del naso chiuso e non risolvono in alcun modo la causa scatenante.

Se il naso chiuso è provocato da allergie, sarà necessario agire su queste con la somministrazione di farmaci idonei (ad esempio, antistaminici o corticosteroidi), lo stesso dicasi per il naso chiuso scatenato da malattie da raffreddamento, influenza o infezioni batteriche. A tal proposito, si ricorda che è il medico a dover stabilire la cura più idonea in seguito ad un'accurata diagnosi. Il fai da te, come sempre, è una pratica sconsigliata.

