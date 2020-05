Rimedi Mani e Piedi Freddi - Cosa Fare

Avvertire freddo alle mani e ai piedi è una sensazione molto diffusa, soprattutto per il sesso femminile.

Le mani e i piedi freddi possono essere un disagio legato alla maggiore sensibilità verso il freddo ambientale. In altri casi meno frequenti rappresentano dei sintomi patologici ben precisi.

Dal punto di vista fisiologico, le mani e i piedi freddi sono il risultato da un fenomeno chiamato vasocostrizione o vasospasmo. In parole povere, l'organismo contrasta il freddo atmosferico riducendo l'afflusso di sangue alle periferie, in modo da ridurre la perdita di calore corporeo.

Le mani e i piedi freddi si associano spesso a:

Pallore: perdita di colore per riduzione del flusso di sangue.

Rimpicciolimento: diminuendo il volume di sangue circolante si riduce anche lo spessore dei tessuti molli. E' evidente nella calzata delle scarpe per i piedi e degli anelli per le mani.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle mani e dei piedi freddi; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Fumare: la nicotina ha un'azione di vasocostrizione e può peggiorare la sensazione di mani e piedi freddi.

Eccedere con gli alcolici: poiché l'alcol ha un effetto vasodilatatore e inibisce la percezione sensoriale, alcune persone tendono a bere eccessivamente per non sentire il freddo. Questo è sbagliato e pericoloso, soprattutto in presenza di temperature rigide: una vasodilatazione prolungata può causare un'eccessiva dissipazione termica. Talvolta si manifesta anche l'effetto rimbalzo, con vasocostrizione seguente alla riduzione dell'alcol nel sangue e conseguente peggioramento delle mani e dei piedi freddi. Inoltre l'alcol etilico favorisce la disidratazione e la riduzione del volume sanguigno.

Manipolare oggetti molto freddi a mani nude.

Mantenere immobili le mani, i piedi e le dita per lunghi periodi di tempo.

Camminare scalzi su pavimenti di pietra.

Donare il sangue o sottoporsi a prelievo (ciò vale soprattutto in caso di pressione bassa, anemia o disidratazione).

Fasciare eccessivamente le estremità.

Sottovalutare condizioni particolari come: attività subacquee, esposizione a correnti d'aria ecc.

Mantenere la terapia con beta-bloccanti nel caso in cui il medico suggerisca di provare un farmaco alternativo

Non curare patologie o disagi potenzialmente responsabili del freddo alle mani e ai piedi. Ad esempio: anemia, pressione bassa, disidratazione, sindrome di Raynaud, ipotiroidismo e ateropatia periferica.

Trascurare eventuali effetti collaterali delle terapie farmacologiche. Ad esempio, nella cura della sindrome di Raynaud con nifedipina, possono comparire:

Edema di mani e piedi.



Mal di testa.



Vampate di calore.



Vertigini.

Cosa NON Mangiare Caffè: la caffeina è un vasocostrittore.

In caso di anemia: evitare di seguire una dieta esclusivamente basata su cibi cotti e limitare i cibi ricchi di agenti antinutrizionali. Evitare anche l'alcol etilico.

In caso di pressione bassa, evitare:

Lunghi digiuni.



Diete chetogeniche.



Diete povere d'acqua e minerali.



Bevande alcoliche.

In caso di disidratazione, evitare:

Tutti i prodotti conservati.



Alcol etilico.



Stimolanti: caffeina ecc.



Piante officinali diuretiche (ad esempio il tarassaco e l'asparago).

Prevenzione La prevenzione del freddo ai piedi e alle mani racchiude gran parte degli accorgimenti citati sopra. In sintesi: Smettere di fumare.

Non eccedere con la caffeina.

Bere alcolici con moderazione, solo a stomaco pieno e mai durante l'esposizione a temperature molto rigide.

Garantire la protezione dal freddo.

Favorire la circolazione.

Fare attenzione all'abbigliamento e ad altri dettagli importanti nello svolgimento di attività particolari praticate al freddo.

Prevenire condizioni metaboliche sfavorenti come l'anemia, la pressione bassa e la disidratazione.

Curare patologie responsabili come: sindrome di Raynaud, ipotiroidismo e ateropatia periferica.

Seguire una dieta corretta e bilanciata, evitando i digiuni.