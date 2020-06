Rimedi per la Malattia da Reflusso Gastroesofageo

Il reflusso gastroesofageo è una condizione fisiologica che interessa lo stomaco e l'esofago.

In una persona sana avvengono circa 50 episodi di reflusso della durata di pochi secondi al giorno. Diversa è la malattia da reflusso gastroesofageo o MRGE. Questa colpisce circa il 7% della popolazione (soprattutto maschi >50 anni) e rappresenta una patologia vera e propria.

E' provocata da:

Ernia iatale.

Stile di vita e abitudini scorrette.

E' riconoscibile per:

La durata del reflusso (3-5 minuti).

I danni che provoca all'esofago.

Le lesioni da MRGE sono causate dallo squilibrio tra acidità di stomaco e meccanismi difensivi della mucosa esofagea (sfintere esofageo, pulizia del materiale gastrico, trofismo della mucosa).

Questi danni possono evolvere in situazioni critiche e predisporre verso patologie molto gravi (esofago di Barret, carcinoma ecc).

Le complicazioni della MRGE sono pressoché impercettibili. I primi sintomi di carcinoma esofageo insorgono solitamente molto tardi.

Riconoscere precocemente i sintomi della malattia da reflusso gastroesofageo è fondamentale per evitare una prognosi infausta.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Malattia da Reflusso Gastroesofageo; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare i sintomi tipici e atipici.

Non rivolgersi al medico o farlo dopo molto tempo dall'inizio dei sintomi.

Non approfondire la diagnosi con le indagini strumentali specifiche.

Non seguire, o rispettare con discontinuità, la terapia farmacologica.

Non seguire, o rispettare con discontinuità, la terapia alimentare dedicata.

Ingrassare o rimanere in sovrappeso.

Fumare.

Abusare di alcolici.

Mangiare velocemente masticando poco.

Dopo i pasti:

Vestire con abiti stretti.



Utilizzare cinture costrittive.



Eseguire sforzi fisici di notevole entità.



Coricarsi.

Accumulare stress nervoso che provoca acidità di stomaco e peggiora la MRGE.

Prevenzione La prevenzione del reflusso gastroesofageo è esclusivamente di tipo comportamentale. In sintesi:

Evitare il fumo di sigaretta e gli alcolici.



Evitare gli abiti troppo stretti.



Mantenere una postura corretta durante e dopo i pasti.



Ridurre il volume dei pasti prediligendo quelli piccoli e frequenti.



Consumare solo gli alimenti concessi dalla dieta per la MRGE.



Mangiare lentamente e masticare adeguatamente.



Coricarsi dopo almeno 3 ore.



Non esagerare con gli sforzi fisici.



In caso di sovrappeso, dimagrire.