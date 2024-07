Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Mal di Gola; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Direttamente dagli studi di MypersonaltrainerTv, la nostra erborista Monica spiega i rimedi naturali più utilizzati in fitoterapia per prevenire e combattere il mal di gola e il raffreddore.

Rimedi per il mal di gola online

Come abbiamo visto, ci sono diversi rimedi che possono rivelarsi utili quando si soffre di mal di gola. Tenendo sempre ben presente che è necessario il consiglio di un medico, ecco alcuni consigli sui prodotti che potete usare. Si tratta di integratori, semplici caramelle, ma anche di strumenti per fare i suffumigi e decongestionare la parte. Alcuni li conoscete di certo, altri potrebbero essere un'utile novità.

Propoli

La propoli è senza dubbio uno dei rimedi più conosciuti contro il mal di gola. Si può assumere in varie forme: gocce, pasticche per uso orale, spray. La scelta del formato è da farsi in base all'uso che ne si vuol fare. Ad esempio se avete bisogno di ripetere il trattamento più volte al giorno, lo spray può rivelarsi utile perché più semplice da portare in borsa e così via. Usato come integratore, invece, può essere facilmente assunto in casa, all'orario che ci è più comodo, e lo si può quindi adoperare anche in gocce o in tavolette.

Alcune formulazioni, come ad esempio quella proposta da PropolAid, sono adatte anche ai vegani e sono gluten free. Esiste anche una versione analcolica che si può usare in gravidanza, ed è la tintura madre di Bioalma. In combinazione con echinacea e vitamina C, la propoli è una mossa preventiva valida.

Echinacea

L'echinacea è un altro alleato contro il mal di gola. Anche in questo caso è possibile avere sia la versione in gocce che in compresse. E' possibile trovare in commercio anche compresse ricavate da echinacea biologica, come nel caso di Echinacea Bio, oppure vegana, come è invece l'Echinacea di Vegavero, arricchiti con il 4% di polifenoli. Anche in questo caso Bioalma produce una versione in gocce analcolica della tintura madre.

Inalatori per suffumigi

In commercio esistono vari tipi di inalatori che si possono utilizzare sia con gli oli essenziali che con le acque termali. In alcuni casi è possibile acquistare un modello che abbia anche la doccia nasale, molto comodo perché evita di fare il classico passaggio con la pompetta che non è facile per tutti. C'è anche un comodissimo inalatore da viaggio, adatto per la cura di disturbi del tratto orale, che si può portare con noi anche lontano da casa.