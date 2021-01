Rimedi per il Mal di Denti

Il mal di denti è un fenomeno doloroso che si manifesta con fitte e spasmi circoscritti: a partire dal dente, il dolore si propaga rapidamente fino a coinvolgere gengive e legamenti parodontali.

Il mal di denti - che nel gergo medico è definito odontalgia - può sviluppare un dolore continuo, pulsante e penetrante, che tende ad accentuarsi in risposta a stimoli termici (caldo/freddo), chimici (dolci e zuccheri) o meccanici (masticazione).

Shutterstock

Il mal di denti è un sintomo comune a numerose affezioni dentarie. Il più delle volte, il mal di denti trova spiegazione in processi cariogeni, gengiviti, parodontiti (piorrea), ascessi dentali, accumulo di placca e tartaro, ipersensibilità dentinale e pulpite. Oltre a queste cause, il mal di denti può essere dovuto anche a fattori di natura extra-dentale, quali ad esempio: sinusite, nevralgia del trigemino, angina pectoris ed infarto al miocardio.

Il mal di denti non dev'essere trascurato, e richiede sempre la visita odontoiatrica per risalire al fattore eziologico (responsabile del dolore).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Mal di Denti; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.