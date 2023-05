Rimedi per le Macchie del Viso

Le macchie sul viso sono inestetismi spiacevoli che imbruttiscono l'immagine della persona, conferendo al volto un aspetto apparentemente poco sano. Tipico - ma non esclusivo - segno dell'invecchiamento cutaneo, le macchie sulla pelle del viso sono spesso il risultato dell'inarrestabile progredire dell'orologio biologico.

Con il passare del tempo, l'attività dei melanociti (cellule adibite alla sintesi del pigmento melanico) viene alterata al punto che la distribuzione della melanina non appare più uniforme: la pelle dell'anziano risulta maculata proprio per l'alterazione nei meccanismi di sintesi del pigmento.

L'invecchiamento fisiologico, tuttavia, non costituisce l'unico responsabile delle macchie cutanee. Altri fattori sono chiamati in causa nella formazione delle macchie sulle pelle del viso: raggi UV, fumo, smog ed insulti ambientali possono indebolire la funzionalità dei melanociti, dunque predisporre al rischio delle macchie sul viso. Da non dimenticare, poi, il ruolo di primo piano degli ormoni nella manifestazione delle macchie sulla pelle: tant'è che, proprio a causa degli sbalzi ormonali, le gestanti e le donne che si avvicinano alla menopausa lamentano proprio questo disturbo (vedi cloasma o maschera gravidica). Da ultimo, le macchie sulla pelle del viso possono riflettere anche alcune patologie, prime fra tutte il morbo di Addison, il diabete di tipo I ed i tumori cutanei (es. melanoma).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Macchie del Viso; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.