Rimedi per la Lingua Bianca

Per lingua bianca si intende una condizione nella quale la lingua assume un colore biancastro o si ricopre di una patina chiara. Questi due fenomeni sono riconducibili a condizioni differenti, talvolta fisiologiche, altre volte patologiche.

Le cause che possono determinare la comparsa di lingua bianca sono:

Utilizzo di particolari prodotti per l'igiene orale.

Disidratazione e/o salivazione insufficiente.

Carenze nutrizionali.

Iperventilazione dalla bocca.

Residui alimentari e proliferazione batterica.

Infezioni.

Malattie dermatologiche autoimmuni.

Lesioni della mucosa.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Lingua Bianca; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Non rivolgersi al medico, soprattutto quando la lingua bianca presenta del materiale organico simile a ricotta, vesciche o alterazioni evidenti.

Allarmarsi eccessivamente: accade soprattutto alle madri che identificano lo schiarimento della lingua nei figli molto piccoli. Spesso si tratta di condizioni non patologiche o facilmente reversibili.

Trascurare l'igiene orale.

Non aumentare la salivazione in caso di bocca secca.

Non idratare la bocca secca.

Consumare cibi e bevande che favoriscono la disidratazione globale e localizzata della bocca (vedi sotto Cosa NON Mangiare).

Sudare eccessivamente senza compensare idratando il corpo.

Assumere farmaci diuretici.

Trascurare le patologie o le complicazioni anatomiche che impediscono di ventilare col naso (rinite, adenoidi ecc).

Trascurare eventuali patologie che favoriscono la perdita di liquidi (febbre, vomito e diarrea).

Ignorare eventuali carenze nutrizionali e seguire una dieta non equilibrata.

Se presente, non curare l'infezione da Candida albicans.

Se presente, non curare la dermatosi infiammatoria cronica (lichen planus).

Se presente, non curare la leucoplachia:

Continuare a fumare.



Sottoporre la mucosa a irritazioni e traumi.



Soffrire di anemia.



Non compensare gli attacchi allergici, le infezioni e l'immunodepressione.

Prevenzione La prevenzione della lingua bianca è specifica in base all'agente scatenante: Mantenere un buon livello di igiene orale: ciò comporta il lavaggio dei denti dopo circa 30' dal consumo del pasto. Alcuni spazzolini da denti sono muniti di appendici studiate per la pulizia della lingua. Il collutorio facilita la riduzione della carica batterica orale ma può essere responsabile dello sbiancamento momentaneo della lingua.

Mantenere l'organismo ben idratato.

Evitare la disidratazione limitando i comportamenti a rischio: eccesso alcolico, uso di diuretici ecc.

Garantire una ventilazione nasale efficiente: se necessario, intraprendere una cura specifica per le malattie che ostruiscono il naso o rimediare chirurgicamente.

Mangiare adeguatamente e sopperire alle carenze nutrizionali di: ferro, acido folico e vitamina B12.

Prevenire le infezioni da candida: questo riguarda l'igiene globale e la prevenzione delle patologie veneree e del relativo contagio. Inoltre, sarebbe auspicabile che la madre eviti di contrarre la candida vaginale in gravidanza o poco prima, onde evitare il contagio al nascituro durante il parto.

Prevenire il lichen planus, per quanto possibile. Possono essere correlati:

Epatite C: in tal caso, il lichen planus è di secondaria importanza.



Allergeni: se le analisi riconoscono la sensibilità ad alcuni allergeni, è possibile che limitando l'esposizione a essi si possa ridurre l'incidenza di liche planus.



Farmaci: il medico potrebbe collegare l'insorgenza di lichen planus all'assunzione di un determinato farmaco che sospenderà immediatamente.

Prevenire la leucoplachia, per quanto possibile. Possono essere correlati:

Evitare il tabacco e soprattutto il tabagismo.



Evitare o limitare al minimo l'alcol etilico.



Aumentare l'apporto di antiossidanti nella dieta.