I linfonodi gonfi possono essere il risultato di un'adenopatia acuta (linfoadenite) o cronica.

E' acuta (o reattiva) se caratterizzata dalla presenza di tumefazione e infiammazione nella zona interessata (rossore, calore e dolore, soprattutto alla palpazione). Si propone in seguito a un'infezione oppure a causa di malattie immunitarie o reumatiche.

Esistono alcune patologie dei linfonodi che si manifestano in assenza di infiammazione e possono essere idiopatiche, clinicamente poco rilevanti, o costituire il segno clinico di patologie gravi.

I linfonodi gonfi compaiono soprattutto nelle zone di: collo, ascelle e inguine; a volte nella zona addominale e/o mediastinica.

