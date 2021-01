Rimedi per l'Insufficienza Venosa

L'insufficienza venosa è un disturbo della circolazione dovuto ad un difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore.

Condizione piuttosto frequente, l'insufficienza venosa può essere causata da alterazioni patologiche delle vene (es. dermatite da stasi, trombosi venosa profonda, varici) oppure da un sovraccarico funzionale delle stesse (es. linfedema, alterazioni posturali).

I pazienti affetti da insufficienza venosa lamentano gonfiore e tensione a livello degli arti inferiori, accompagnati da ipossia generalizzata, crampi ai polpacci, formicolii alle gambe, ispessimento/iperpigmentazione della cute ed ulcere cutanee.

