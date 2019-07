Rimedi per l'Insufficienza Venosa di Redazione MyPersonalTrainer

L'insufficienza venosa è un disturbo della circolazione dovuto ad un difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore. Condizione piuttosto frequente, l'insufficienza venosa può essere causata da alterazioni patologiche delle vene (es. dermatite da stasi, trombosi venosa profonda, varici) oppure da un sovraccarico funzionale delle stesse (es. linfedema, alterazioni posturali). I pazienti affetti da insufficienza venosa lamentano gonfiore e tensione a livello degli arti inferiori, accompagnati da ipossia generalizzata, crampi ai polpacci, formicolii alle gambe, ispessimento/iperpigmentazione della cute ed ulcere cutanee.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Insufficienza Venosa; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare

Praticare esercizio fisico e sport regolare: il movimento degli arti favorisce la circolazione sanguigna. Preferire sport che non richiedono scatti o movimenti bruschi come tennis o jogging, ma preferire sport come il nuoto o puntare sulle lunghe camminate di buon passo

Mantenere il proprio peso ideale: i pazienti obesi sono più a rischio di insufficienza venosa

Ricordare di muovere spesso le gambe: i soggetti che, per motivi lavorativi, sono costretti a rimanere nella stessa posizione per lungo tempo dovrebbero muovere di tanto in tanto le gambe e sollevarsi sui polpacci, per favorire la circolazione sanguigna

Indossare calze elastiche/bende a compressione graduata: utile rimedio per contrastare il ristagno di sangue nei capillari, segno distintivo dell'insufficienza venosa

Rialzare il letto nella zona in corrispondenza dei piedi

Seguire corsi di rilassamento e yoga: il controllo della respirazione pare costituire un buon rimedio per alleviare il fastidio alle gambe creato dall'insufficienza venosa

Trattamenti medici L'insufficienza venosa associata ad ulcerazioni cutanee gravi ed ispessimento patologico della pelle, va curata con specifici trattamenti medici: Valvuloplastica Rimozione della porzione venosa malata Ablazione con radiofrequenza Laserterapia

