Rimedi per la Gotta

La gotta è una malattia del metabolismo.

Si manifesta con l'accumulo di acido urico in cristalli e con la relativa infiammazione localizzata (tofi); quelli più dolorosi si trovano nelle articolazioni.

L'acido urico proviene dal metabolismo delle purine, molecole contenute nel DNA. Queste vengono prodotte ed elaborate dall'organismo o assunte con gli alimenti.

A dire il vero, la gotta è la forma acuta del disordine primario che porta all'eccesso di urati nel sangue (iperuricemia).

Le cause possono essere due:

Errata sintesi endogena delle purine e iperproduzione di acido urico.

Insufficiente escrezione urinaria di acido urico.

L'acido urico svolge un ruolo tossico a livello renale e, tra le varie sedi di accumulo, si deposita frequentemente nelle articolazioni.

In sintesi, l'iperuricemia provoca attacchi gottosi che possono manifestarsi con:

Tofi.

Artrite gottosa monoarticolare, con depositi nelle cartilagini.

Nefropatia gottosa.

La gotta colpisce solo chi è geneticamente predisposto (circa 0,3% del totale); interessa quasi solo i maschi ed esordisce tra i 30 e i 50 anni.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Gotta; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Avendo il dubbio di soffrire di gotta (per la familiarità della patologia o per aver già sofferto di dolori articolari e tofi) è necessario rivolgersi subito al medico.

Egli prescriverà una visita specifica o inizierà autonomamente il percorso diagnostico di iperuricemia:

Seguire una dieta ipopurinica per almeno 5 giorni.



Esenzione dai farmaci che possono influire sull'uricemia.



Analisi del sangue per la valutazione dell'accumulo di acido urico.



Valutazione dell'esito dell'analisi ematologica, che sarà positivo nel caso superi:



7mg/dl nell'uomo.





6,5mg/dl nella donna.

Nel caso in cui l'entità dell'acculo sia oltre i 9mg/dl e risulti indipendente da altre cause, il medico prescriverà/consiglierà:

Farmaci specifici contro l'iperuricemia (che facilitano lo smaltimento e riducono la sintesi endogena).



Dieta ipopurinica e ricca di acqua.



Lista di farmaci e integratori da evitare.



Integratori di vitamina C o acido ascorbico: sembra che possano migliorare la condizione gottosa. Quando si manifesta un attacco artritico monoarticolare gottoso è necessario: Immobilizzare l'articolazione interessata, metterla a riposo e scoprirla.

Sotto prescrizione medica, assumere farmaci specifici e antinfiammatori. Nel dubbio che possano esistere altre comorbilità riguardanti le articolazioni, può essere utile sfruttare una tecnica diagnostica specifica: Artrocentesi: è utile per la diagnosi delle malattie articolari. Si basa sul prelievo e l'analisi di un campione del liquido sinoviale contenuto nella capsula articolare.

Cosa NON Fare In caso di diagnosi positiva per la gotta, è sconsigliabile: Abusare di alcolici.

Essere o diventare sedentari.

Utilizzare o abusare di certi farmaci e integratori:

Salicilati.



Diuretici (nonostante l'aumento della filtrazione renale dovrebbero ridurre i livelli di acido urico nel sangue).



Vitamina PP o niacina.



Utilizzare cortisonici ad iniezione come terapia a lungo termine.

Seguire una dieta ricca di purine.

Bere poco. In caso di attacco acuto di artrite gottosa: Attendere che passi spontaneamente.

Insistere con le condotte negative per la gotta.

Caricare sull'articolazione interessata.

Cure Farmacologiche La cura della gotta è fondata sul controllo del metabolismo dell'acido urico; la terapia con i seguenti farmaci non andrebbe iniziata nel corso di un attacco gottoso acuto:

Colchicina: analgesico, antinfiammatorio e favorisce l'escrezione di acido urico. Ad esempio Colchicina LIRICA e Colchicina FN.



Allopurinolo: inibisce la sintesi endogena di acido urico. Ad esempio Zyloric, Allurit e Allopurinolo FN.



Febuxosat: inibisce la sintesi endogena di acido urico. Ad esempio Adenuric.



Probenecid: favorisce l'eliminazione dell'acido urico. Ad esempio Probenec FN.



Sulfinpirazone: favorisce l'eliminazione dell'acido urico. Ad esempio Enturen

Quando si manifesta un attacco gottoso articolare è consigliabile assumere:

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS): per combattere l'infiammazione (sono assolutamente controindicati l'acido salicilico e i suoi derivati, oltre che i cortisonici):



Diclofenac: ad esempio Fastum Antidolorifico e Dicloreum.





Ketoprofene: ad esempio Fastum, Ketoprofene, ALM e Steofen.





Naproxene: ad esempio Naprosyn, Prexan e Naprius.





Piroxicam: ad esempio Feldene, Piroxicam EG e Artroxicam.

In caso di allergia ai FANS o ridotta tolleranza è possibile fare ricorso ad alcuni cortisonici (anche iniettabili nelle articolazioni).

Prevenzione Il primo intervento preventivo nei confronti della gotta è quello di eseguire le indagini diagnostiche. Ovviamente, ciò vale soprattutto per:

Chi potrebbe avere familiarità per l'iperuricemia.



Chi ha sofferto almeno una volta di sintomi gottosi.

Per chi ha già avuto una diagnosi positiva di iperuricemia, è fondamentale:

Rispettare la terapia farmacologica.



Essere o diventare normopeso.



Essere o diventare fisicamente attivi e praticare sport.



Bere molto.



Consumare gli alimenti a basso o medio contenuto di purine evitando quelli più ricchi.



Evitare gli alcolici.



Evitare i farmaci e gli integratori che possono aggravare il metabolismo dell'acido urico.