Rimedi per la Glicemia Alta

Guarda il video

Per glicemia si intende la quantità di glucosio presente nel sangue.

Sia la carenza (detta ipo-glicemia), sia l'eccesso (detto iper-glicemia) di glucosio nel sangue possono risultare molto nocivi.

L'eccesso è meno sintomatico del difetto. Tuttavia, nel lungo termine l'iperglicemia cronica provoca complicazioni metaboliche anche gravi.

La glicemia si alza dopo i pasti e diminuisce col digiuno; d'altro canto, un organismo sano è capace di gestirla mantenendola entro un intervallo fisiologico.

Il glucosio nel sangue può essere misurato con un'analisi di laboratorio o con l'aiuto di un glucometro. Le unità di misura sono: milligrammi per decilitro (mg/dl) e millimoli per litro (mmol/l).

La fascia di normalità è compresa tra 70-99mg/dl. Si definisce alta la glicemia che raggiunge e oltrepassa:

i 100mg/dl a digiuno,

i 200mg/dl dopo un pasto abbondante

i 140mg/dl dopo un carico orale di glucosio (analisi specifica).



La glicemia alta cronica può causare diversi problemi (aterosclerosi, vasculopatie ecc), soprattutto quando evolve in diabete mellito tipo 2.

Le cause dell'iperglicemia possono essere di natura comportamentale, ambientale e genetica.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Glicemia Alta; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.