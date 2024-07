La gengivite è un'infiammazione superficiale delle gengive, che provoca alitosi ed arrossamento, gonfiore e sanguinamento gengivale.

Il più delle volte, la gengivite è dovuta ad una scorretta igiene orale, dato che l'accumulo di placca sulla superficie di denti e gengive funge da terreno ideale per la proliferazione di batteri ed altri patogeni.

Il rischio di gengivite aumenta sensibilmente nei seguenti casi: alcolismo, deficit vitaminico, diabete, gravidanza, terapia a lungo termine con antidepressivi e corticosteroidi.

Una gengivite non trattata può degenerare in piorrea (o parodontite), tasche gengivali e retrazioni gengivali, fino alla caduta dei denti.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Gengivite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.