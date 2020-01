Guarda il video

Le gengive infiammate rappresentano un fenomeno fastidioso e doloroso noto come gengivite, che si manifesta con alitosi, edema, gonfiore, tendenza al sanguinamento e dolore gengivale.

Le gengive infiammate sono un sintomo che accomuna numerosi disturbi del cavo orale: gengiviti, parodontite o piorrea, tasche gengivali e scorbuto costituiscono le condizioni patologiche maggiormente coinvolte nell'origine dell'infiammazione gengivale. Inoltre, anche la scarsa (o la scorretta) igiene dentale può dar luogo a gengive infiammate e dolenti: difatti, l'accumulo di placca e residui di cibo su gengive e denti funge da terreno ideale per la proliferazione dei batteri.

In base alla causa scatenante, l'infiammazione delle gengive può essere trattata, alleggerita o prevenuta attraverso la messa in pratica di semplici rimedi od accorgimenti alimentari, naturali e comportamentali.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Gengive Infiammate; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.