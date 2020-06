Rimedi per la Forfora

La forfora è un disagio che interessa il cuoio capelluto, manifestandosi con una desquamazione biancastra che ricopre la testa.

La forfora è provocata dall'aumento del ricambio cellulare della cute. Morendo e distaccandosi, gli strati epidermici superficiali formano delle scaglie chiare, che possono cadere generando il cosiddetto “effetto neve”.

Oltre ad essere responsabile di prurito lieve o intenso, la forfora costituisce un inestetismo estremamente diffuso. Infatti, staccandosi durante lo spazzolamento dei capelli, si deposita sui vestiti diventando molto visibile; per molti, la forfora trasmette una sensazione di “scarsa igiene”.

Colpisce soprattutto i maschi fino alla prima età adulta; raramente interessa soggetti con più di 35-40 anni.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Forfora; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Usare uno shampoo inadeguato alla predisposizione del proprio cuoio capelluto (pelle grassa o secca).

Lavare i capelli male, troppo spesso o troppo poco frequentemente.

Trascurare un'eventuale proliferazione eccessiva di Malassezia furfur.

Non curare la dermatite seborroica.

Trascurare la psoriasi.

Ignorare eventuali forme di dermatite da contatto.

Sottovalutare eventuali compromissioni del sistema immunitario.

Nutrirsi in maniera inadeguata.

Cedere allo stress nervoso e non tentare di ridurlo.

Utilizzare cosmetici irritanti o untuosi per i capelli.

Cure Farmacologiche Quelli usati contro la forfora non sono veri e propri farmaci, bensì dei prodotti specifici (shampoo e lozioni) che contengono molecole terapeutiche. Si differenziano in base al principio attivo: Zinco piritione: riduce la popolazione di Malassezia furfur.

Catrame: rallenta la velocità di ricambio cellulare ed è utile contro la dermatite seborroica. Può risultare irritante.

Solfato di selenio: rallenta la velocità di ricambio cellulare ed è anche efficace contro la Malassezia furfur. NB . Si consiglia di leggere l'etichetta e risciacquare abbondantemente dopo l'uso. Inoltre alcuni prodotti possono decolorare i capelli tinti.

Ketoconazolo: è un antifungino ad ampio spettro e può essere efficace dove gli altri falliscono. Se gli shampoo e le lozioni si rivelano inefficaci, la forfora potrebbe essere il segno clinico di un disagio più rilevante. A quel punto, sotto prescrizione, alcuni dermatologi somministrano anche dei corticosteroidi.

Prevenzione Oltre a quanto menzionato nel capito del “Cosa Fare” per la forfora, elenchiamo alcuni fattori che possono aiutare a prevenirla: Ridurre lo stress psico fisico

Lavarsi frequentemente i capelli, ma con uno shampoo che non irrita il cuoio capelluto: favorisce la rimozione dell'eccesso di sebo e previene la comparsa della forfora.

Seguire una dieta ricca di antiossidanti (tra i minerali, soprattutto lo zinco) e acidi grassi essenziali. Alcuni sostengono anche il ruolo degli amminoacidi solforati e vitamine del gruppo B ma si tratta di molecole più utili alla salute del capello.

Ridurre il consumo di alcol e di alimenti ricchi di “grassi cattivi”.

Ridurre l'utilizzo di cosmetici irritanti o untuosi come: gel, lacche o mousse.