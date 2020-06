Rimedi per il Fegato Grasso

Il fegato è un organo ghiandolare molto importante, a cui sono affidate numerose funzioni corporee.

Tra le varie, è responsabile del metabolismo dei nutrienti (amminoacidi, glucidi, lipidi), dello stoccaggio delle vitamine e della trasformazione di tutte le molecole farmacologicamente attive (farmaci, caffeina, alcol ecc).

Quando si manifesta un sovraccarico funzionale nella sintesi dei grassi, questi vengono incamerati negli epatociti (le cellule del fegato), che si infiammano e talvolta si rompono.

Si parla di fegato grasso (steatosi epatica) quando l'organo aumenta di dimensioni fino a oltrepassare il +5% del volume normale.

Le cause di fegato grasso sono riconducibili a: disordini genetici, patologie metaboliche, malnutrizione e fattori dietetici, tossicodipendenza alcolica, anemia, farmaci ecc.

Compare più frequentemente nelle persone di 50-60 anni e nelle donne in gravidanza.

Il fegato grasso è spesso asintomatico o provoca un fastidio localizzato nel quadrante destro dell'addome (da non confondere con i fastidi legati alla colecisti).

Se trascurato può peggiorare in disturbi più gravi.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Fegato Grasso; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.