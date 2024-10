Come si fa a far passare la febbre?

La febbre (o piressia) è un anomalo incremento della temperatura corporea al di sopra dei canonici 36,4-37,2°C.

La febbre è un sintomo che sorge in risposta ad innumerevoli patologie di entità estremamente variabile; tuttavia, indipendentemente dalla causa scatenante, la febbre è espressione di un'alterazione del centro termoregolatore ipotalamico. I pazienti colpiti dalla febbre manifestano sintomi come brividi, malessere generale, pallore e pelle d'oca.

Sebbene la febbre costituisca spesso un sintomo presto risolvibile - tipico delle malattie influenzali - non dobbiamo dimenticare che alcune sue varianti (es. febbre intermittente) possono celare patologie anche gravi, quali tumori, infezioni settiche ecc.

