Rimedi per le Escoriazioni

Generalità

Le escoriazioni sono lievi lesioni traumatiche della pelle, che coinvolgono gli strati epidermici superficiali.

A seguito di sfregamenti contro superfici ruvide, od insulti da corpi contundenti, la pelle subisce una lesione e, lacerandosi, origina escoriazioni più o meno importanti.

Le escoriazioni più profonde assumono la connotazione di abrasione o ferita.

Le escoriazioni sono lesioni di modesta entità, che si risolvono in pochi giorni, senza necessità di particolari cure.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle escoriazioni; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.