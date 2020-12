Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Ernia Cervicale; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cure e Rimedi Naturali

I rimedi naturali per l'ernia cervicale possono essere utilizzati come complemento alla terapia farmacologica.

Utilizzati in monoterapia, gli estratti naturali si rivelano poco efficaci, considerata l'intensità del dolore che accompagna l'ernia cervicale.

Le tisane rilassanti possono aiutare in qualche modo il paziente ad essere meno teso: ricordiamo che il dolore cervicale tende ad accentuarsi anche in caso di tensione o forte stress.

Inoltre, il dolore provocato dall'ernia cervicale può creare seri problemi nell'addormentamento: in simili circostanze, si consiglia la somministrazione di tisane formulate con droghe ad azione ansiolitica sedativa, quali: