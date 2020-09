Rimedi per i DOMS - Dolori Muscolari Post-Allenamento

Generalità

DOMS è l'acronimo di "Delayed Onset Muscle Soreness", che in italiano significa "indolenzimenti muscolari a insorgenza ritardata".

Si tratta della "complicazione" sportiva più diffusa e meno grave.

Alcuni culturisti ne gradiscono la comparsa, reputando che si tratti di un indicatore di buona efficacia allenante. Diverso è per gli sportivi che si allenano ogni giorno, per i quali diventano un fastidio.

I DOMS si manifestano dopo qualunque genere di attività motoria, sia aerobica che anaerobica.

Compaiono più facilmente dopo lo stimolo della forza e dell'ipertrofia (in tutte le relative varianti), in particolare quando si raggiunge l'esaurimento muscolare.

I DOMS non devono essere confusi con il torpore e il bruciore immediati dovuti all'accumulo di acido lattico o con i dolori provocati da piccole contratture (anch'essi istantanei ma anche duraturi).

Sono provocati da lesioni microscopiche del tessuto muscolare e connettivo, che avvengono principalmente durante la contrazione eccentrica o isometrica. Influiscono anche lo stato nutrizionale e il livello di recupero (super compensazione).

La lesione dei ponti acto-miosinici delle cellule muscolari libera alcune molecole (infiammazione), che interagiscono con i recettori del sistema nervoso periferico attivando la risposta centrale del dolore.

I DOMS compaiono dopo almeno un giorno e si possono protrarre anche fino ad oltre una settimana.

Vengono considerati fastidiosi e potenzialmente invalidanti, ragion per cui molti preferiscono evitarli con opportuni rimedi.

