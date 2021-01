Rimedi per i Dolori Mestruali

Guarda il video

I dolori mestruali (o dismenorrea) affliggono la stragrande maggioranza delle donne durante l'età fertile. Si tratta di un disagio fisico e psicologico di elevato interesse medico, spesso così fastidioso e debilitante da compromettere pesantemente le normali attività quotidiane.

La dismenorrea non coincide semplicemente con il ciclo mestruale. I sintomi tipici - diarrea, dolori addominali crampiformi, lombalgia, sudorazione, tensione mammaria e vertigini - iniziano anche alcuni giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Dolori Mestruali; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.