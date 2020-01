Rimedi per il Dolore alla Cuffia dei Rotatori

Cuffia dei rotatori è il nome comunemente utilizzato per indicare il complesso muscolare della spalla, l'articolazione più mobile del corpo umano.

Questa giuntura è tanto complessa quanto delicata, e rientra nella lista delle articolazioni più soggette a infortunio e degrado.

Oltre ai disagi ossei e legamentosi (artrosi, artriti, fratture, distorsione, lussazione ecc), la spalla può andare incontro alla compromissione dei tendini e dei muscoli tipici della “cuffia”.

Il dolore scatenato dalle varie patologie è definito genericamente “periartrite”; tuttavia, ogni quadro clinico dovrebbe necessitare una terapia specifica e appropriata.

Di tutti i disagi, quello più frequente è senz'altro la tendinopatia (tendinite, calcificazioni, rottura ecc); seguono gli infortuni acuti, le artrosi e le irradiazioni dolorose che partono dalla cervicale.

La cuffia dei rotatori è composta da 5 articolazioni, 26 muscoli e almeno il doppio dei tendini. Si tratta di una struttura molto complessa e la lesione potrebbe localizzarsi in una qualunque delle molte sedi.

Statisticamente le zone di maggior interesse sono i tendini dei muscoli sovraspinato e sottospinato.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Dolore alla Cuffia dei Rotatori; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Prevenzione: essenziale soprattutto quando il soggetto è cosciente di una predisposizione familiare, ha una storia clinica associata o riconosce altri fattori legati all'aumento del rischio (elementi ambientali).

Riconoscimento dei sintomi: per accelerare i tempi diagnostici è necessario che il soggetto abbia coscienza di quali “potrebbero” essere i sintomi correlati; ad esempio:

Sofferenza durante:



Esecuzione di movimenti specifici.





Palpazione in distretti specifici.



Rigidità articolare, prima mattutina associata a dolore e poi costante.



Sensazione di instabilità, soprattutto durante gesti specifici e nei casi più intensi anche a riposo. NB. La funzionalità è generalmente compromessa a causa dell'indebolimento muscolare e dell'assottigliamento, dell'allungamento e fdella ragilità dei tendini. In presenza di sintomi suggestivi, sottoporsi a visita medica generica e successivamente ortopedica con:

Anamnesi: valutazione funzionale (test della cuffia dei rotatori), palpazione ecc.



Esami diagnostici con immagini (anche per escludere altre patologie o comorbilità):



Ecografia.





Radiografia.





Risonanza Magnetica.

Modifica dello stile di vita: in parte uguale a certi accorgimenti preventivi, include soprattutto:

Correzione dei movimenti che implicano l'attivazione della spalla e dei muscoli-tendini specifici.



Adeguamento dei sovraccarichi.



Se necessaria, correzione della tecnica sportiva-motoria (ad esempio la bracciata a dorso nel nuoto).



Scelta di strumenti e ausili più adatti e/o impiego di metodi automatizzati in certe fasi lavorative.

Applicazione della terapia conservativa e/o della chirurgia:

Terapia conservativa:



Scarico della cuffia dei rotatori dagli stimoli potenzialmente nocivi.





Ginnastica preventiva per il rinforzo dei muscoli ipotrofici e stretching.





Crioterapia o terapia del freddo: utile nella fase acuta, agisce diminuendo l'infiammazione e calmando il dolore.





Se è presente una lesione cronica o lieve dei tendini, alcuni specialisti suggeriscono la terapia del caldo per migliorare la vascolarizzazione e facilitare la guarigione (da evitare in caso di lesione acuta con rottura dei vasi).





Farmaci di tipo antinfiammatorio (non steroidei o corticosteroidi).





Trattamenti medici: utili alla riduzione dell'infiammazione e del dolore oltre che allo stimolo della riparazione tissutale.



Chirurgia: impiegata quando i tendini si calcificano o si rompono, o quando sono presenti altre complicazioni (speroni ossei, compromissione dei legamenti ecc).



Preparazione all'intervento e riabilitazione post-chirurgica: di tipo fisioterapico e di potenziamento.

Gli esercizi di rinforzo (da eseguire con gli elastici) più utilizzati agiscono sul sovraspinato e sull'infraspinato; sono: alzate laterali (movimento controllato) abbinate ad esercizi di rotazione esterna della scapola, pulley, vertical row con impugnatura alta e T bar.

Cosa NON Mangiare Eliminare gli alcolici: compromettono il metabolismo farmacologico.

Cure e Rimedi Naturali Stretching statico o dinamico: i muscoli poco elastici (in particolare se ipertrofici) sono più soggetti a infortunio e tendono a sollecitare eccessivamente i tendini durante l'allungamento. Ecco perché lo stretching è considerato sia preventivo che riabilitativo.

Esercizi motori per il rinforzo: usati nella terapia conservativa, nella preparazione all'intervento e nella riabilitazione successiva. Sono particolarmente utili nella tendinite della spalla dove la causa scatenante è una riduzione del tono muscolare che provoca la distensione dei tendini. ATTENZIONE! E' sconsigliabile forzare eccessivamente lo stretching e la ginnastica di rinforzo; oltre a generare dolore, potrebbero favorire la rottura di un tendine particolarmente assottigliato. Crioterapia: la terapia col freddo è utile nella riduzione del dolore e dell'infiammazione. Va eseguita 2 o 3 volte al giorno. Il ghiaccio non dev'essere applicato direttamente; al contrario, va inserito in una borsa contenitiva con acqua e applicato interponendo un panno di lana a protezione della pelle.

Terapia col calore: aumenta il flusso di sangue e può velocizzare il recupero di una lesione tendinea. Non dev'essere utilizzata in presenza di lesioni vascolari.

Tutori: di vario genere, possono essere utili per limitare i movimenti della cuffia dei rotatori o per supportarla dopo un intervento chirurgico.

Prevenzione La prevenzione del dolore localizzato nella spalla interessa soprattutto i disagi legati all'infiammazione tendinea. In tal caso, la prima regola è senz'altro quella di porre molta cura ai movimenti da eseguire:

Prima dei gesti sportivi è fondamentale un riscaldamento accurato.



Controllare i movimenti in massima escursione articolare..



Non sovraccaricare la spalla in posture poco naturali.

Per gli sportivi è fondamentale curare la preparazioni fisica anche sotto l'aspetto dell'elasticità e della mobilità (stretching ecc).

In caso di difetti posturali è necessario correggerli; ad esempio, l'ipercifosi dorsale può essere causa o aggravamento dell'infiammazione alla cuffia dei rotatori.

In presenza di una sintomatologia dolorosa o riconducibile all'instabilità articolare, rivolgersi al medico.

Se la diagnosi è positiva, attivarsi per:

Ottimizzare il trofismo muscolare.



Guadagnare la stabilità della cuffia articolare.



Migliorare l'integrità dei tendini.



Eventualmente, rimuovere chirurgicamente o con trattamenti medici le calcificazioni tendinee o gli speroni ossei.

Evitare di creare scompensi tra la resistenza dei tendini e la forza muscolare (come avviene per l'utilizzo di steroidi anabolizzanti nello sport).

Rivedere gli strumenti e gli ausili manuali nelle attività lavorative, negli hobby e nello sport, sia in termini ergonomici che di peso.