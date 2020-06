Rimedi per la Distorsione della Caviglia

Guarda il video

La distorsione della caviglia è un trauma che interessa l'articolazione posta tra la gamba e il piede.

Si tratta di uno tra gli infortuni più frequenti nello sport (pallavolo, basket, calcio, rugby, atletica ecc.), ma anche nella vita di tutti i giorni.

La distorsione della caviglia è una lesione che interessa soprattutto i legamenti, ma talvolta non risparmia i muscoli e i tendini limitrofi.

La distorsione alla caviglia è un fenomeno che ha luogo quando l'escursione articolare della caviglia oltrepassa il limite fisiologico, soprattutto in maniera incontrollata e passiva.

Di solito, questo infortunio è il risultato di un singolo episodio (la cosiddetta “storta”) e prende il nome di “distorsione acuta”. Tuttavia, non sono rari i casi di distorsione cronica, ovvero la compromissione articolare dovuta alla ripetizione di più stimoli meno intensi.

Il danno avviene principalmente con i movimenti di rotazione interna (più frequente) o esterna del piede.

