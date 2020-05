Rimedi per la Dispepsia

Il termine dispepsia è di origine greca (dys-pepto) e significa “difficile digestione”.

Si tratta di una sindrome caratterizzata da sintomi sgradevoli, relativi al tratto digestivo superiore e riconducibili all'assunzione di cibo, bevande o entrambi.

Esistono varie forme di dispepsia, che possono essere differenziate in base ai sintomi predominanti e alla causa scatenante.

Il quadro sintomatologico può essere variabile, ma si caratterizza sempre per una sensazione di difficoltà digestiva.

Le cause sono da ricercare in:

Alterato adattamento gastrico all'assunzione di cibo.

Ritardato svuotamento gastrico.

Ipersensibilità viscerale.

Alterata motilità dell'intestino tenue.

Alterazione del controllo nervoso motorio.

Cosa Fare

NB: La dispepsia organica ha un'elevata percentuale di comorbilità per l'infezione da Helicobacter pylori. Tuttavia, non esistono prove scientifiche che quest'ultimo possa essere da solo responsabile di dispepsia.

Cosa NON Fare

Ignorare la sintomatologia: poiché la dispepsia può essere provocata da patologie anche gravi, ignorare i sintomi può condurre a un peggioramento della salute.

Non rivolgersi al medico.

Seguire una dieta e uno stile di vita che peggiorano la digestione e i sintomi.

Dopo la diagnosi, non rispettare le terapia specifica.

Cosa Mangiare

La dieta per la dispepsia è un fattore molto importante, ma i consigli generali sono poco specifici; in caso di comorbilità è necessario rispettare le regole precise della patologia:

Cosa NON Mangiare

Cure e Rimedi Naturali

Come le altre terapie, sono estremamente specifici. Di seguito elencheremo quelli più utilizzati:

Cure Farmacologiche

Prevenzione

La prevenzione della dispepsia, quando possibile, potrebbe essere riassunta come segue:

Prevenire o curare la malattia da reflusso gastroesofageo.

Contribuisce a evitare l'insorgenza di neoplasie esofagee.

Prevenire o curare la gastrite e l'ulcera peptica.

Contribuisce a evitare l'insorgenza di neoplasie gastriche.

Prevenire o curare la litiasi biliare.

Prevenire o curare le pancreatopatie.

Evitare la perdita dei neuroni gastrici: è tipica delle patologie gastriche gravi.

Trattamenti Medici