Rimedi per la Disidratazione

Per disidratazione si intende una perdita significativa dell'acqua corporea.

L'acqua costituisce circa il 55% del peso di un organismo adulto.

Una riduzione “apparentemente” insignificante, valutata in percentuale sulla massa totale del corpo, può compromettere le prestazioni psico-fisiche del soggetto.

Quando la perdita giunge al 10% sopraggiungono complicazioni gravi e potenzialmente fatali.

La perdita dei liquidi corporei avviene principalmente con:

La disidratazione colpisce soprattutto:

Malati di patologie infettive gastrointestinali (in presenza di vomito e diarrea), patologie renali, endocrine, del comportamento alimentare (anoressia) ecc.

Bambini: hanno uno stimolo della sete sottosviluppato.

Anziani: hanno uno stimolo della sete poco efficiente; inoltre, col passare del tempo l'organismo tende a ritenere meno acqua.

Sportivi: presentano una sudorazione quasi esponenziale rispetto a un sedentario, soprattutto nella stagione estiva.

Chi lavora in ambienti estremamente faticosi o caldi: operatori di cucina, braccianti agricoli ecc.

Chi segue diete estreme come le chetogeniche o chi assume diuretici.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Disidratazione; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Protrarre i sintomi di vomito e diarrea.

Trascurare la poliuria indotta dalle malattie renali e ormonali.

Lasciare che bambini e anziani bevano di tanto in tanto.

Assumere diuretici.

Seguire diete disidratanti come le chetogeniche e quelle povere di cibi acquosi.

Praticare sport senza idratarsi e seguire una dieta sbilanciata.

Praticare sport nelle ore più calde dei periodi estivi.

Utilizzare le tute in plastica o altri capi di abbigliamento sintetici per aumentare la sudorazione (panciere, short in gomma ecc).

Esporsi a correnti d'aria molto forti e calde. Asciugando rapidamente il sudore, possono occultare il grado di sudorazione.

Sottovalutare l'altitudine.

Sottovalutare la minzione e la sudorazione durante le attività acquatiche e soprattutto subacquee.

Esporsi a saune e bagni turchi prolungati.

Esporsi ai raggi solari per molte ore (ad esempio addormentandosi al sole).

Trascurare la presenza di sintomi che possono indicare uno stato di disidratazione.

Ignorare la possibilità che si tratti di ipokaliemia e non di disidratazione.

Bere soluzioni ipotoniche o ipertoniche: sono scarsamente assorbite e possono scatenare diarrea peggiorando la situazione.

Cure e Rimedi Naturali I rimedi naturali per la disidratazione non sono altro che i cibi stessi. Sono particolarmente efficaci quelli: Ricchi d'acqua.

Ricchi di potassio, ma anche di sodio.

Con una discreta percentuale di carboidrati.

Poveri di frutto-oligosaccaridi e altri carboidrati osmotici non riassorbibili a livello tubulare dei reni.

Poveri di caffeina e altri stimolanti.

Senza alcol.

Con concentrazioni naturali e non eccessive di potassio, vitamina C e vitamina B6.

Prevenzione La prevenzione della disidratazione può essere effettuata solo quando l'agente disidratante è noto: Curare eventuali malattie che possono provocare la disidratazione.

Valutare attentamente le variabili del caso (alta quota, attività subacquee, vento caldo, sole diretto ecc).

Bere e mangiare in maniera adeguata, soprattutto in presenza di calore e attività sportiva intensa.

Bere anche quando non si ha sete; senza esagerare, sono sufficienti piccoli sorsi.

Vestire in maniera specifica e scegliere orari con temperature accettabili.