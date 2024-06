Rimedi per la disidratazione

Cos’è

Per disidratazione si intende una perdita significativa dell'acqua corporea.

L'acqua costituisce circa il 55% del peso di un organismo adulto.

Una riduzione "apparentemente" insignificante, valutata in percentuale sulla massa totale del corpo, può compromettere le prestazioni psico-fisiche del soggetto. Quando la perdita giunge al 10% sopraggiungono complicazioni gravi e potenzialmente fatali.

La perdita dei liquidi corporei avviene principalmente con:

La disidratazione colpisce soprattutto:

Malati di patologie infettive gastrointestinali (in presenza di vomito e diarrea), patologie renali, endocrine, del comportamento alimentare (anoressia) ecc;

(in presenza di vomito e diarrea), patologie renali, endocrine, del comportamento alimentare (anoressia) ecc; Bambini : hanno uno stimolo della sete sottosviluppato;

: hanno uno stimolo della sete sottosviluppato; Anziani : hanno uno stimolo della sete poco efficiente; inoltre, col passare del tempo l'organismo tende a ritenere meno acqua;

: hanno uno stimolo della sete poco efficiente; inoltre, col passare del tempo l'organismo tende a ritenere meno acqua; Sportivi : presentano una sudorazione quasi esponenziale rispetto a un sedentario, soprattutto nella stagione estiva;

: presentano una sudorazione quasi esponenziale rispetto a un sedentario, soprattutto nella stagione estiva; Chi lavora in ambienti estremamente faticosi o caldi : operatori di cucina, braccianti agricoli ecc.;

estremamente o : operatori di cucina, braccianti agricoli ecc.; Chi segue diete estreme come le chetogeniche o chi assume diuretici.

