Rimedi per la Diarrea

Per diarrea si intende l'espulsione di feci liquide e tendenzialmente acquose (a volte con muco e/o sangue e/o pus). Può essere accompagnata da: crampi e dolore, gonfiore e flatulenza, nausea e vomito.

Se le scariche sono più numerose di 3 al giorno viene definita dissenteria. Questa può essere acuta o cronica.

Le cause della diarrea sono le più svariate:

La diarrea può causare disidratazione, perdita di minerali, malnutrizione, ragadi anali e infiammazione del plesso emorroidario.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Diarrea; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.