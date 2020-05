Rimedi per la Depressione

La depressione è una malattia psichiatrica. D'altro canto, nel linguaggio comune spesso viene definita depressione anche la comparsa di alcuni sintomi isolati e non troppo gravi.

Ha un'incidenza pari al 9-20% della popolazione generale, ma sembra in continuo aumento.

Le patologie depressive sono abbastanza diverse tra loro e sia la diagnosi che il trattamento risultano difficili da stabilire con accuratezza.

Una prima suddivisione riguarda:

I fattori che determinano la depressione sono due e spesso risultano compresenti. Questi aumentano le probabilità di ammalarsi, ma non forniscono alcuna certezza clinica:

Fattore biologico: è un elemento ereditario che implica la predisposizione fisica. Sono coinvolti: ghiandole, ormoni, neurotrasmettitori e recettori nervosi.

Fattore psicologico: consiste in una maggior vulnerabilità alla malattia e spesso radica nelle esperienze infantili negative.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Depressione; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Non è sempre facile distinguere un “periodo difficile” dai sintomi depressivi veri e propri.

La diagnosi precoce è ostacolata molto spesso dalla vergogna e dal rifiuto per questa condizione.

Di seguito elencheremo alcuni consigli utili per riconoscere un sintomo depressivo e suggeriremo in che modo intervenire. E' necessario prevenire il consolidamento dei sintomi e l'aggravamento della patologia effettuando una diagnosi precoce.

La depressione inizia spesso con alcuni semplici malumori, apparentemente “fisiologici”, anche se più intensi, ripetuti e ravvicinati:

Percezione negativa degli eventi.



Tristezza e irritabilità.



Sensazione di “depressione” (si usa definirla tale, ma questa parola viene utilizzata molto spesso in maniera inappropriata, mentre si tende a ometterla quando il dubbio è più forte).

In questa prima fase è molto importante cercare di invertire la tendenza dell'umore come azione preventiva.

Se non trattati, questi sintomi possono evolvere in una condizione francamente clinica e determinare la comparsa di:

Umore depresso per tutto il giorno e per diversi giorni.



Incapacità di provare piacere durante le attività normalmente appaganti.



Irritabilità, negatività e dolore emotivo immotivati o eccessivi.



Anedonia (stanchezza, affaticamento, mancanza di energie).



Aumento o riduzione anomali dell'appetito.



Disturbi del sonno.



Rallentamento o agitazione motoria.



Mancanza di concentrazione.



Sensazione di fallimento, colpevolezza (propria o altrui) e inutilità.



Tendenza all'isolamento.



Pensieri ricorrenti sul suicidio.

L'aspetto diagnostico più importante è la pervasività dei sintomi (ovvero la costanza e la durata), ma non è detto che si manifestino tutti e allo stesso tempo.

Avendo il sospetto di soffrire di un disturbo depressivo è necessario consultare subito un medico:

Medico di base per il primo approccio: di solito prescrive dei farmaci leggeri per facilitare una remissione spontanea.



Specialista: psichiatra o neurologo. E' in grado di identificare con più accuratezza il tipo di disturbo e prescrivere una terapia specifica.



Terapeuta: psicologo - psicoterapeuta. Identifica il meccanismo psicologico che provoca il disturbo dell'umore e interviene modificando i percorsi mentali, il sistema di elaborazione ecc. Non prescrive farmaci.

Detto questo, alcuni consigli molto importanti per la prevenzione (ai primi sintomi) e anche per la cura sono:

Non abbandonare le attività consuetudinarie.



Frequentare la collettività.



Rispettare una dieta equilibrata.



Praticare attività motoria sportiva.



Non abusare di sostanze psicotrope: alcolismo, droga, tabagismo, binge eating desorder (alimentazione compulsiva).



Evitare solo le circostanze che provocano realmente sofferenza.



Dedicarsi ad attività interessanti e in grado di “scollegare il cervello” dal rimuginio (pensare continuamente al futuro) o dal ruminio (pensare continuamente al passato).



Abbandonare i luoghi comuni, cercare di superare la vergogna e cercare aiuto nei momenti di necessità. Rivolgendosi precocemente a uno specialista, nella maggior parte dei casi si può risolvere il problema con interventi leggeri e senza lasciare esperienze troppo significative.

In definitiva, i rimedi principali sono:

Psicoterapia.



Terapia farmacologica.



Connubio di entrambi.

Cosa NON Fare Rinunciare a una diagnosi precoce non rivolgendosi al medico.

Interrompere l'iter diagnostico qualora il medico di base consigliasse una visita specialistica.

Sottovalutare il malumore e le attitudini negative ricorrenti.

Cedere all'anedonia e interrompere la maggior parte delle attività (lavoro, sport, hobby, relazioni sociali ecc).

Trascurare il sonno e non regolarizzarlo.

Trascurare la dieta.

Isolarsi.

Rimuginare e ruminare continuamente.

Evitare o interrompere la terapia farmacologica.

Evitare o interrompere la psicoterapia.

Abusare di sostanze psicotrope.

Tendere all'autolesionismo e sforzarsi di affrontare circostanze particolarmente disagevoli.

Prevenzione La prevenzione della depressione può essere adottata in circostanze particolari: Familiarità per la patologia: riconoscimento dei fattori biologici e/o psicologici.

Storia clinica positiva: chi ha già sofferto di depressione è incline alle recidive.

Eventi negativi particolarmente traumatici: sono molto soggettivi e non bisogna sottovalutarli, anche se da un punto di vista esterno possono sembrare trascurabili. Le regole basilari per prevenire e ridurre i sintomi depressivi sono così riassumibili: Sforzarsi di mantenere uno stile di vita normale e portare avanti le attività consuetudinarie.

Frequentare la collettività e non isolarsi.

Ricordare che il ruminio e il rimuginio NON conducono ad alcuna soluzione; al contrario tendono ad aggravare i sintomi.

Razionalizzare la propria condizione e agire sempre per il proprio bene, mettendo da parte colpa, vergogna e risentimento.

Rispettare una dieta equilibrata evitando i digiuni, la sovralimentazione e atteggiamenti che possono introdurre eventuali disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, binge eating desorder, grignottage).

Praticare attività motoria sportiva, ma evitare che diventi un'attività stressante.

Ritagliare tempo per le attività che possono gratificare e migliorare l'umore.

Evitare totalmente le sostanze psicotrope (alcol, droga, nicotina ecc).

Se possibile, eliminare tutte le circostanze disagevoli.

Consultare uno specialista.